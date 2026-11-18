Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), po synon postin e Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në një garë të fortë për të pasuar Antonio Guterres.
Diplomati argjentinas është i dyti në sondazhin e fundit paraprak të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, pas kandidates nga Kosta Rika, Rebeca Grynspan. Grossi ka siguruar nëntë vota inkurajuese dhe katër kundërshtuese, ndërsa në garë marrin pjesë edhe tetë kandidatë të tjerë.
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Pavarësisht përvojës së tij në diplomacinë ndërkombëtare dhe në drejtimin e IAEA-së, kandidatura e Grossit ndeshet me disa pengesa të rëndësishme. Njëra prej tyre ka të bëjë me perceptimin se ai është i afërt me presidentin amerikan Donald Trump dhe me homologun argjentinas, Javier Milei.
Që nga momenti kur mori drejtimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitin 2019, Grossi është kthyer në një nga figurat më aktive të diplomacisë ndërkombëtare në menaxhimin e krizave. Ai ka udhëhequr personalisht misionet e inspektimit në centralet bërthamore të Zaporizhzhias dhe Çernobilit në Ukrainë, pas nisjes së pushtimit rus në vitin 2022.
Nëpërmjet një qasjeje të përqendruar te siguria teknike e centraleve dhe te negociatat me palët në konflikt, ai ka ndihmuar në arritjen e disa armëpushimeve lokale, të cilat kanë bërë të mundur riparimin e infrastrukturës kritike. Ekspertët vlerësojnë se Grossi e ka forcuar ndjeshëm profilin ndërkombëtar të agjencisë, duke e shndërruar atë nga një institucion kryesisht teknik në një aktor me peshë në diplomacinë ndërkombëtare. Megjithatë, angazhimi i tij në konfliktin ukrainas ka shkaktuar pakënaqësi në Moskë, e cila e konsideron ndërhyrjen e tij përtej kompetencave të drejtuesit të agjencisë.
Për t’u zgjedhur Sekretar i Përgjithshëm i OKB-së, një kandidat duhet të marrë të paktën nëntë vota nga 15 anëtarët e Këshillit të Sigurimit dhe të mos përballet me veton e asnjërit prej pesë anëtarëve të përhershëm: SHBA-së, Rusisë, Kinës, Francës dhe Britanisë së Madhe. Pikërisht ky mekanizëm përbën një nga sfidat kryesore për kandidaturën e Grossit.
Sipas raportimeve të mediave, Kina ka shprehur rezerva për kandidaturën e tij për shkak të marrëdhënieve të afërta me Uashingtonin dhe pritet të mbështesë Rebeca Grynspan.
Edhe Irani e ka kritikuar drejtuesin e IAEA-së, duke e akuzuar agjencinë për raportime të njëanshme dhe të ndikuara nga SHBA-ja dhe vendet europiane lidhur me programin bërthamor iranian. Teherani nuk e sheh Grossin si një figurë të paanshme, veçanërisht pas vlerësimeve të agjencisë mbi rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit. Megjithatë, analistët mendojnë se kundërshtimet e Teheranit nuk pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në votimin e Këshillit të Sigurimit.
Një tjetër vështirësi për diplomatin argjentinas lidhet me marrëdhëniet e tij politike me presidentin Javier Milei dhe mbështetjen e mundshme nga Donald Trump. Të dy liderët kanë mbajtur qëndrime kritike ndaj OKB-së dhe institucioneve ndërkombëtare, ndërsa administrata aktuale amerikane ka tërhequr financime dhe mbështetje nga disa prej strukturave të organizatës. Milei, nga njëra anë, ka vënë në pikëpyetje rolin e institucioneve ndërkombëtare dhe, nga ana tjetër, ka rihapur përplasjen me Britaninë e Madhe për ishujt Falkland.
Sipas analistëve, Grossi shihet si një kandidat që mund të mbështesë një reformim të OKB-së në përputhje me vizionin e Trump dhe Mileit, me synim reduktimin e strukturave burokratike dhe bashkimin e disa agjencive. Megjithatë, kjo qasje ka ngritur shqetësime se organizata mund të largohet nga misioni i saj për zhvillimin, barazinë dhe mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare.
Ndërkohë, një fushatë ndërkombëtare e shoqërisë civile po kërkon që për herë të parë në historinë 81-vjeçare të OKB-së, në krye të organizatës të zgjidhet një grua.
Mandati i Antonio Guterres përfundon më 31 dhjetor, çka e bën garën për pasuesin e tij gjithnjë e më të rëndësishme.