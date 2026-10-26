PSG-ja kërkon zëvendësuesin e Kvaratskhelias, gjashtë kandidatë për afatin kalimtar të janarit

Paris Saint-Germain ka nisur të vlerësojë alternativat për të mbuluar mungesën e Khvicha Kvaratskhelias, i cili pësoi një dëmtim të rëndë gjatë përballjes së Ligës së Kampionëve ndaj Barcelonës.
Sulmuesi gjeorgjian, 25 vjeç, ka këputur ligamentin e kryqëzuar anterior në gjurin e djathtë. Për shkak të kësaj lëndimi, ai pritet të qëndrojë për një kohë të gjatë jashtë fushës, duke bërë që PSG-ja të shqyrtojë një përforcim të ri në merkaton e janarit.
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Portali i specializuar PSG Inside raporton se drejtuesit e kampionëve të Francës kanë zhvilluar një takim urgjent për të analizuar situatën dhe për të përpiluar një listë me gjashtë lojtarë të mundshëm.
Klubi parisien thuhet se ka parashikuar një fond prej 80 milionë eurosh për të realizuar një transferim të rëndësishëm gjatë periudhës së dimrit.
Një prej opsioneve kryesore është Nico Williams, 24 vjeç, i cili konsiderohet ndër futbollistët më të rëndësishëm të Athletic Bilbaos. Në vëmendjen e PSG-së ndodhet edhe braziliani Estevao, 19 vjeç, që aktualisht luan për Chelsean.
Mes alternativave të tjera është Alphadjo Cisse, 20 vjeç, talenti ofensiv i Milanit. Ai ka fituar vlerësim në futbollin italian për shpejtësinë, teknikën dhe aftësinë për të krijuar avantazh në duelet një kundër një.
Lista përfshin gjithashtu Ibrahim Mazën, 20 vjeç, mesfushorin ofensiv të Bayer Leverkusenit, emri i të cilit prej kohësh ndodhet në radarët e klubit nga Parisi.
Paris Brunner, sulmuesi 20-vjeçar i Monacos, përmendet si një tjetër mundësi për repartin ofensiv, pasi paraqitjet e tij në Ligue 1 kanë tërhequr vëmendje.
Kandidati më i papritur është Said El Mala, 20 vjeç, talenti gjerman i Kolnit. PSG-ja po e analizon me seriozitet transferimin e tij, ndërsa shitja e lojtarit mund t’i sigurojë klubit gjerman të ardhura rekord.
Vendimi përfundimtar do të merret kur të afrohet afati kalimtar i janarit. Në atë moment, drejtuesit parisienë do të duhet të zgjedhin mes investimit të 80 milionë eurove për një lojtar të afirmuar dhe orientimit drejt një talenti me perspektivë të madhe.
Deri tani, të gjashtë emrat mbeten vetëm alternativa të raportuara nga mediat e transferimeve, pasi PSG-ja nuk ka bërë ende të ditur zyrtarisht se ka nisur negociata me ndonjërin prej tyre.