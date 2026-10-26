Federata konfirmon orën dhe stadiumin e derbit Tirana-Dinamo

Derbi mes Tiranës dhe Dinamos do të zhvillohet të enjten, më 29 nëntor, në stadiumin “Niko Dovana” të Durrësit. Sfida është programuar të nisë në orën 13:30, sipas axhendës ditore të përcaktuar nga FSHF.
Vendimi për zhvendosjen e ndeshjes është marrë për shkak të kushteve jo optimale në stadiumin “Selman Stërmasi”. Ndërkohë, “Air Albania” nuk mund të garantojë sigurinë e nevojshme për shkak të protestave, ndaj Federata ka caktuar “Niko Dovanën” si arenën e këtij takimi.
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Nuk është hera e parë që përballja mes Tiranës dhe Dinamos luhet në stadiumin e Durrësit. Në derbin e vitit 2024, pritës ishin dinamovitët, ndërsa kësaj radhe roli i skuadrës vendase do t’u takojë bardhebluve.