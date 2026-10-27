PSG-ja e sheh Ez Abdën si alternativë për të zëvendësuar Kvaratskhelias

Pas dëmtimit të rëndë të Khvicha Kvaratskhelias, Paris Saint-Germain ka nisur të analizojë opsionet e mundshme në merkaton e transferimeve. Në mesin e emrave të konsideruar nga kampionët francezë raportohet edhe anësori maroken i Real Betisit, Ez Abde.
Kvaratskhelia pësoi këputje të ligamentit ACL gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Barcelonës, dëmtim që pritet ta lërë jashtë fushës për disa muaj.
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Përballë kësaj situate, trajneri Luis Enrique dhe drejtuesit e PSG-së po kërkojnë një përforcim të ri për repartin ofensiv.
Paraqitjet e Abdës me fanellën e Betisit kanë bërë që ai të tërheqë vëmendjen e klubit parisien.
Gjatë sezonit të kaluar, 24-vjeçari realizoi 15 gola dhe dha 13 asistime në 43 ndeshje. Në edicionin aktual 2026/27, ai ka shënuar tri gola në shtatë takime të kampionatit, ndërsa ka gjetur rrugën e rrjetës edhe në garat evropiane.
Megjithatë, arritja e një marrëveshjeje për transferimin e tij mund të jetë e komplikuar. Kontrata e Abdes me klubin spanjoll skadon në qershor të vitit 2029 dhe drejtuesit e Betisit nuk kanë ndërmend ta lejojnë largimin e tij me kushte të favorshme.
Sipas raportimeve, skuadra nga Sevilja do të kërkojë të paktën 55 milionë euro për ta lënë të lirë anësorin, një shifër që i afrohet klauzolës së lirimit prej 60 milionë eurosh.