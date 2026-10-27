Zejnulla Gashi kalon tri lëndë penale të rastit Arlinda Zekaj në Prokurorinë e Prishtinës

Zejnulla Gashi kalon tri lëndë penale të rastit Arlinda Zekaj në Prokurorinë e Prishtinës

Kryeprokurori i Shtetit, Zejnulla Gashi, ka vendosur që tri lëndë penale të lidhura me rastin e Arlinda Zekaj-Sylajt të transferohen nga Prokuroria Themelore në Pejë në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

Sipas Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, vendimet janë marrë në kuadër të kompetencave ligjore, duke u bazuar në peshën e veçantë të çështjeve, pasojat e rënda dhe domosdoshmërinë që ato të trajtohen në mënyrë efikase, objektive dhe të paanshme.

Të lidhura

None found

Qëllimi i ricaktimit është garantimi i një shqyrtimi të kujdesshëm dhe serioz të rasteve, në përputhje me dispozitat ligjore dhe specifikat e secilës çështje.

Ndërkohë, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit po shqyrton edhe veprimet apo mosveprimet eventuale të institucioneve lidhur me rastet e raportuara nga e ndjera.

Analiza përfshin rrjedhën e veprimeve të ndërmarra, vendimet e marra, mënyrën e vlerësimit të rrezikut, masat e përdorura për mbrojtjen e saj dhe çdo rrethanë tjetër që mund të ndihmojë në sqarimin e përgjegjësive eventuale.

Në njoftim bëhet e ditur se do të kërkohet përgjegjësi për çdo shkelje të ligjit, neglizhencë ose mosveprim që mund të identifikohet. Nëse konstatohen shkelje apo përgjegjësi, do të merren masat e parashikuara me ligj dhe brenda kompetencave përkatëse.

Zyra e Kryeprokurorit nënvizon se vlerësimi do të mbështetet në fakte, dokumente dhe prova përkatëse, pa paragjykuar përgjegjësinë e asnjë personi.


Shtuar 27.10.2026 15:57

Tags: ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara