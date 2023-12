Pse Barcelona ka më shumë gjasa të shesë Christensen sesa Kounden

Në fillim të këtij muaji u raportua se Barcelona po planifikon të ndajë rrugët me një qendërmbrojtës. Katalanasve u duhen para për nënshkrime të reja.

Me Ronald Araujon që konsiderohet i paprekshëm, do të jetë një zgjedhje mes Andreas Christensen dhe Jules Kounde. Dhe sipas një tifozi të Barçës, Ivar, do të kishte më shumë kuptim të ndaheshin rrugët me danezin.

Ivar shkroi në Twitter: “Unë e dua Andreas Christensen. Ai erdhi falas dhe u dëshmoi kritikuesve të kundërtën. 100 për qind profesionist. Nuk bën zhurmë. I qetë. Një lojtar kaq i rehatshëm për të pasur në skuadër”.

“Megjithatë, nuk është sekret që Barça duhet të bëjë të paktën një shitje të madhe gjatë verës. Me lajmet se Barcelona dëshiron të kthehet Chadi Riad, gjithçka tregon se klubi do të shesë një qendërmbrojtës”.

“Pse do të jetë Andreas Christensen?:

“1. Ai ka një reputacion të mirë dhe ka shumë klube të interesuara.

“2. Fair Play financiar.

“Kur Barca bleu Kounde, ata paguan afërsisht 50 milionë euro. Ai nënshkroi një kontratë pesëvjeçare. 50 milionë/5 = 10 milionë euro në vit. Kjo e bën atë lojtarin më pak fitimprurës. Ka ende 30 milionë euro për t’u amortizuar. Nëse e shesim Kounden për 30 milionë euro, e anulon një marrëveshje të mirë. Nëse e shesim për 50 milionë euro, regjistrojmë 20 milionë euro për lojën e ndershme financiare”.

“Andreas Christensen nuk ka amortizimin. Barca ka Araujon, Kounden, Inigo Martinez dhe Christensen tani. Nëse Chadi Riad kthehet, ai mund të jetë një rezervë e mirë. Besoj se Barca do të përpiqet të shesë Eric Garcia dhe Christensen”.

“Eric Garcia e ka rritur vlerën e tij këtë sezon, dhe për këtë arsye është koha e përkryer që Barça të kërkojë blerës. Fitimi do të përdoret për të nënshkruar me një mesfushor mbrojtës”.

“Bayerni është gjithashtu i interesuar për Araujon, dhe ata mund të jenë të gatshëm të ofrojnë deri në 100 milionë euro. Dyshoj se Barca do të pranojë”, ka thënë më tej ai. /Telegrafi/