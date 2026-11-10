Protesta në kryeqytet ndryshon orarin e stërvitjes së Kombëtares para ndeshjes me Finlandën

Protesta në kryeqytet ndryshon orarin e stërvitjes së Kombëtares para ndeshjes me Finlandën

Federata ka njoftuar se Kombëtarja do ta zhvillojë stërvitjen e nesërme në orën 11:00, duke ndryshuar programin në prag të ndeshjes me Finlandën.

Shkaku i protestës në kryeqytet, vjen ndryshimi në planin e

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Vendimi lidhet me protestën që parashikohet të nisë në orën 14:00. Zhvillimi i seancës paradite synon të shmangë vështirësitë nga trafiku dhe masat e sigurisë.

Trajneri i Finlandës pritet të dalë para mediave në orën 11:30, ndërsa stërvitja zyrtare e skuadrës mike është caktuar për në orën 12:00. Rolando Maran dhe një lojtar i Kombëtares do të mbajnë konferencë për shtyp në orën 16:00, në sallën e konferencave të stadiumit “Air Albania”.


Shtuar 10.11.2026 20:01

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