Kosova dhe Shqipëria i kanë mbyllur gjashtë ndeshjet e tyre në edicionin e Ligës së Kombeve, por mënyra se si secila përfaqësuese i ka administruar lojtarët në dispozicion paraqet një kontrast domethënës, sidomos kur bëhet fjalë për minutat që u janë besuar talenteve të rinj.
“Dardanët” garuan në Ligën B, një kategori më e lartë se ajo e Shqipërisë, e cila ishte pjesë e Ligës C. Kjo do të thoshte përballje me rivalë më cilësorë dhe sfida më të forta për Kosovën, por kjo rrethanë nuk e ndaloi trajnerin Franco Foda që të testonte një numër më të madh futbollistësh dhe t’u hapte dyert edhe emrave të rinj.
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Statistikat e minutave të luajtura në këto gjashtë takime tregojnë se Kosova ka përdorur 29 lojtarë, ndërsa Shqipëria ka aktivizuar 25 të tillë.
Nëse analizohen minutat e futbollistëve nën 23 vjeç, diferenca shfaqet edhe më qartë.
Pesë lojtarë të kësaj grupmoshe kanë veshur fanellën e Kosovës: Erblin Osmani, Bleon Kurtulus, Leon Avdullahu, Dion Gallapeni dhe Dion Kacuri.
Së bashku, ata kanë akumuluar 1 mijë e 47 minuta në këtë cikël të Ligës së Kombeve, që përbën afërsisht 17.9 për qind të minutave totale të ekipit kosovar.
Nga ana tjetër, Shqipëria ka hedhur në fushë katër futbollistë nën 23 vjeç: Samuele Sina, Luis Hasa, Feta Fetai dhe Klevi Qefalija.
Megjithatë, këta të katërt kanë grumbulluar vetëm 141 minuta në total, ose rreth 2.4 për qind e minutave të përgjithshme të kuqezinjve.
Kjo do të thotë se hendeku është tejet i thellë — të rinjtë e Kosovës kanë marrë më shumë se shtatë herë më shumë minuta se moshatarët e tyre te Shqipëria.
Vlen të theksohet edhe mënyra se si janë shpërndarë minutat te lojtarët e rinj kosovarë.
Leon Avdullahu dhe Dion Gallapeni janë shembujt më të spikatur, pasi që të dy kanë luajtur nga 481 minuta secili. Kjo dëshmon se nuk bëhet fjalë për paraqitje thjesht formale, por për një besim real nga ana e stafit teknik.
Dion Kacuri ka regjistruar 81 minuta, ndërsa dy më të rinjtë, Erblin Osmani dhe Bleon Kurtulus, kanë marrë përkatësisht tri dhe një minutë.
Osmani, i cili është vetëm 17 vjeç, shihet si një nga emrat më premtues për të ardhmen, ndërsa Kurtulus, 19 vjeç, ka pasur gjithashtu mundësinë të ndiejë këtë nivel garimi.
Te Shqipëria, lojtari më i përdorur nga grupmosha nën 23 vjeç është Samuele Sina me 90 minuta. Luis Hasa ka luajtur 34 minuta, Klevi Qefalija 16, kurse Feta Fetai vetëm një minutë.
Një tjetër ndryshim i rëndësishëm vërehet te lojtarët që kanë mbajtur peshën kryesore të ndeshjeve.
Në radhët e Shqipërisë, Adrian Ismajli dhe Berat Gjimshiti kanë qenë ndër më të angazhuarit, me 540, respektivisht 495 minuta. Mario Mitaj ka grumbulluar 434 minuta, ndërsa Stavro Pilo 437 minuta.
Në mesfushë, Kristjan Asllani ka qenë një nga shtyllat me 523 minuta, ndërsa në sulm Rey Manaj ka luajtur 425 minuta.
Edhe te Kosova ka pasur lojtarë që kanë qenë boshti i skuadrës. Mërgim Vojvoda dhe Ilir Krasniqi kanë regjistruar nga 540 minuta secili, ndërsa Leon Avdullahu dhe Dion Gallapeni nga 481 minuta.
Por, përtej atyre që kanë qenë titullarë të padiskutueshëm, Kosova ka shfaqur një shpërndarje më të gjerë të minutave.
Për shembull, Lindrit Kamberi ka luajtur 180 minuta, Ermal Krasniqi 161, Kreshnik Hajrizi 116, Valmir Matoshi 122 dhe Dion Kacuri 81 minuta. Këto janë mundësi të vlefshme për futbollistët që të fitojnë përvojë ndërkombëtare dhe të provojnë se mund të jenë zgjidhje për të ardhmen.
Ky dallim statistikor mund të ketë pasoja edhe për të ardhmen e Kombëtares së Kosovës, veçanërisht në përpjekjet për të bindur talentet me origjinë kosovare që luajnë në Evropë.
Në një moment kur Kosova po kërkon vazhdimisht gjak të ri në diasporë, mundësia për të marrë minuta dhe për të qenë pjesë thelbësore e projektit të përfaqësueses mund të jetë një argument i fortë për të zgjedhur fanellën e “Dardanëve”.
Të dhënat e fundit nga Liga e Kombeve e mbështesin këtë tezë. Kosova u dha 1 mijë e 47 minuta futbollistëve nën 23 vjeç, ndërsa Shqipëria vetëm 141 minuta lojtarëve të së njëjtës grupmoshë.
Disa lojtarë tashmë e kanë konfirmuar këtë prirje — siç e pamë së fundmi, dyshja Lutfi Dalipi dhe Enis Rexhepi vendosën t’i bashkohen Kosovës në vend të Shqipërisë.
Shqipëria e ka pranuar se ky problem po e frenon zhvillimin e Kombëtares.
Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, ka deklaruar hapur se trajneri Ronaldo Maran duhej t’u kishte dhënë më shumë minuta lojtarëve të rinj.
“Vendi i parë nuk do të thotë se gjithçka ishte perfekte. Duke pasur parasysh nivelin e kundërshtarëve, do të kisha dashur që ky edicion të na kishte shërbyer edhe për t’u dhënë më shumë hapësirë futbollistëve të rinj. Krahas arritjes së objektivit, duhet të punojmë vazhdimisht për të zgjeruar alternativat dhe për të përgatitur të ardhmen e Kombëtares”, ka thënë Duka për Telegrafin.
Ndërkaq, të dyja përfaqësueset tona do t’i rikthehen fushës në muajin mars, ndërsa kundërshtarët e shortit për “Euro 2028” do të mësohen më 6 dhjetor 2026.