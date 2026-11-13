Prishtina pret xhudistë nga shtatë vende në turneun “Adem Jashari

Prishtina pret xhudistë nga shtatë vende në turneun “Adem Jashari

Prishtina do të presë Turneun Ndërkombëtar të Xhudos “Adem Jashari” 2026 më 15 nëntor. Në gara pritet të marrin pjesë sportistë nga Kosova dhe gjashtë shtete të tjera.

Krahas garuesve vendas, në turne do të marrin pjesë xhudistë nga Sllovakia, Mali i Zi, Sllovenia, Bosnja dhe Hercegovina, Polonia dhe Maqedonia e Veriut.

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Federata e Xhudos e Kosovës e organizon këtë ngjarje në bashkëpunim me Klubin e Xhudos “Polici”, i cili është përgjegjës për organizimin teknik.

Garat do të zhvillohen të dielën, duke nisur nga ora 10:00, në Sallën e Sportit të Pallatit të Rinisë.

Turneu “Adem Jashari” mbledh garues nga vende të ndryshme. Organizatorët i kanë ftuar dashamirët e xhudos të jenë të pranishëm për t’i ndjekur ndeshjet nga afër.


Shtuar 13.11.2026 19:13

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