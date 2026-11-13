Ngrohja qendrore në Shkup mund të shtrenjtohet, Mickoski: Rritja do të jetë e përballueshme

Kompanitë që furnizojnë Shkupin me energji termike kanë kërkuar një rritje të konsiderueshme të çmimit të ngrohjes qendrore. Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi sot se Qeveria do të përpiqet ta shmangë një shtrenjtim të tillë, ndonëse gazi kushton tre herë më shumë se vitin e kaluar.
Mickoski nuk dha një përqindje për rritjen e mundshme të çmimit të energjisë termike. Sipas tij, nëse çmimi ndryshon, rritja do të jetë minimale, jo alarmante dhe e përballueshme për qytetarët.
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Kryeministri tha se, edhe në rast rritjeje, vendi do të vazhdojë të ketë çmimet bindshëm më të ulëta në Evropë për karburantet, energjinë elektrike dhe ngrohjen. Ai e cilësoi mbrojtjen e standardit të jetesës si përparësi të Qeverisë, por pranoi se gjendja e çmimeve të energjisë është e rëndë dhe se nuk e di deri kur do të mund të përballohet.
Sipas Mickoskit, Qeveria do t’i kundërvihet presionit për rritje çmimesh për aq kohë sa të funksionojnë mekanizmat që ka në dispozicion.
Ai e përshkroi si alarmante situatën energjetike në Evropë, ku çmimet, sipas tij, po rriten çdo ditë dhe tashmë janë trefishuar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Mickoski tha se Qeveria po bën gjithçka që mundet për të shmangur shtrenjtimin në Maqedoni dhe për të ruajtur çmimet bindshëm më të ulëta në Evropë për naftën dizel, benzinën pa plumb, energjinë elektrike dhe ngrohjen.
Për energjinë elektrike, Mickoski shpjegoi se Qeveria ka hartuar një model biznesi me EMV-në, i cili synon të mos kërkohet rritje çmimi. Megjithatë, ai tha se fillimisht duhet provuar nëse modeli do të funksionojë.
Në thirrjen publike të EVN Home, EMV-ja do të ofrojë të njëjtin çmim si vitin e kaluar, pa kërkuar rritje, tha kryeministri. Ai sqaroi se nuk mund të flasë njësoj për subjektet private, të cilat ndjekin politika të pavarura. Sipas modelit të përgatitur, në fund të vitit 2027 do të synohet fitimi që do të realizonte EMV-ja, ndërsa mbetet të shihet nëse kjo zgjidhje do të funksionojë.