Xhiro e 14-të e Superligës së Kosovës në futboll do të çelet me përballjen mes Prishtinës dhe Drenicës.
Takimi është planifikuar për të premten në stadiumin “Fadil Vokrri” në kryeqytet, duke filluar nga ora 17:00.
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Bazuar në ecurinë e deritanishme këtë sezon, Prishtina konsiderohet favorite e qartë për këtë sfidë.
Skuadra e udhëhequr nga trajneri Orges Shehi kryeson renditjen me 32 pikë dhe kërkon të shënojë fitoren e 11-të në kampionat.
Nga ana tjetër, Drenica mban vendin e tetë me 12 pikë të grumbulluara dhe nuk ka shijuar fitore që nga java e shtatë, pasi në gjashtë ndeshjet e fundit ka regjistruar tri barazime dhe tri humbje.
Në takimin e parë mes këtyre dy ekipeve, të zhvilluar në Skenderaj, Prishtina kishte dalë fituese me rezultatin e thellë 4:1.