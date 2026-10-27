Pretendime për incident në aeroport ndaj babait të Lamine Yamalit para udhëtimit drejt Londrës

Mounir Nasraoui, babai i futbollistit të Barcelonës Lamine Yamal, dyshohet se u përfshi në një incident në aeroport, pak përpara se të nisej për në Londër, ku do të mbahej ceremonia e Topit të Artë.
Media spanjolle raportojnë se Nasraoui pati një përplasje me një punonjëse të kafenesë së aeroportit, pasi kishte vendosur xhaketën në një zonë ku kjo nuk lejohej. Pas vërejtjes së saj, dyshohet se nisi një debat verbal, i cili më pas u përshkallëzua.
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Sipas pretendimeve, Nasraoui e pështyu punonjësen në fytyrë. Kur një person tjetër ndërhyri për të qetësuar situatën, ai thuhet se mori një karrige dhe tentoi ta hidhte drejt tij.
Policia ndërhyri në vendngjarje
Konflikti raportohet se u bë aq serioz, sa ndërhyri policia dhe arriti t’i japë fund situatës. Deri tani, megjithatë, nuk ka të dhëna të konfirmuara për paraqitjen e një kallëzimi zyrtar apo për masa të mundshme ndaj Nasraouit.
Rrethanat mbeten të paqarta, pasi pretendimet nuk janë konfirmuar zyrtarisht. Për këtë arsye, ato duhen trajtuar me kujdes derisa autoritetet përkatëse të publikojnë informacione, shkruan Cronica Global.
Ngjarja ka tërhequr vëmendje edhe për shkak të profilit publik të Nasraouit, i cili shpesh bëhet pjesë e raportimeve mediatike si babai i një prej futbollistëve të rinj më të njohur në botë.
Sipas raportimit, incidenti ndodhi gjatë periudhës kur Nasraoui po udhëtonte drejt Londrës për ceremoninë e Topit të Artë.
Përmendet edhe një përplasje me gazetarë rusë
Në raportime përmendet gjithashtu një incident i pretenduar me gazetarë rusë. Ata thuhet se iu afruan Nasraouit për ta uruar për çmimin që kishte fituar i biri, por edhe ky pretendim kërkon konfirmim të mëtejshëm.
Lamine Yamal nuk raportohet të ketë pasur përfshirje në ngjarje. Interesi për të vijon të lidhet me paraqitjet e tij për Barcelonën dhe karrierën në futboll.
Nasraoui është përfshirë shpesh në situata të bujshme. Vitin e kaluar, ai u godit me thikë në lagjen ku banon.