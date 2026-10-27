Orët e Kane, Mbappés dhe Yamalit në ceremoninë e Topit të Artë kushtojnë rreth 1.48 milionë euro

Ceremonia e Topit të Artë 2026 u vu në qendër të vëmendjes jo vetëm për çmimet dhe futbollistët e pranishëm, por edhe për orët luksoze që ata kishin zgjedhur të mbanin.
Harry Kane, Kylian Mbappé dhe Lamine Yamal, të renditur në podiumin e çmimit për meshkuj, u paraqitën me krijime të veçanta nga disa prej markave më prestigjioze të orëndreqjes. Vlera e tyre e përgjithshme llogaritet në rreth 1.48 milionë euro.
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Harry Kane – Rolex me vlerë rreth 1.2 milionë euro
Fituesi i Topit të Artë, Harry Kane, mbante në ceremoninë e Londrës një Rolex Cosmograph Daytona Blue Sapphire, me referencën 126599TSA.
Ky model vlerësohet rreth 1.2 milionë euro. Kutia është prej ari të bardhë 18-karatësh, ndërsa korniza është e stolisur me 36 safirë blu.
Ora nuk është pjesë e katalogut të zakonshëm të Rolex-it. Rrallësia e saj dhe kërkesa në mesin e koleksionistëve ndikojnë në çmimin e lartë.
Lamine Yamal – Richard Mille me vlerë rreth 246 mijë euro
Lamine Yamal, ylli i Barcelonës, zgjodhi modelin Richard Mille RM 67-01 Automatic Extra Flat. Ai ka një kuti prej ari rozë 18-karatësh dhe rrip gome rozë.
Çmimi i vlerësuar i orës në tregun luksoz është rreth 246.000 euro. Me mekanizëm automatik dhe dizajn të hollë e sportiv, ky është një prej modeleve dalluese të markës ekskluzive zvicerane.
Kylian Mbappé – Hublot me çmim 30.200 euro
Sulmuesi francez Kylian Mbappé u shfaq me orën Hublot Classic Fusion Tributo Yellow Gold, me diametër 38 milimetra.
E prodhuar nga ari i verdhë 18-karatësh, ora ka çmim reference prej 30.200 eurosh. Edhe pse dukshëm më e përballueshme se modelet e Kane dhe Yamalit, ajo mbetet një aksesor luksoz.
Në total, tri orët e futbollistëve në podiumin e Topit të Artë vlerësohen afërsisht në 1.48 milionë euro.
Vlerat e përmendura pasqyrojnë çmimet e tregut dhe nuk tregojnë domosdoshmërisht shumën që secili prej futbollistëve ka paguar. Për Rolex-in dhe Richard Mille, çmimi mund të lëvizë sipas rrallësisë, specifikimeve dhe ofertës në tregun e koleksionistëve.