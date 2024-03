Presidenti i Francës, Emmanuel Macron mund të ndërhyjë sërish në të ardhmen e Mbappes

Emmanuel Macron thuhet se po mendon të përfshihet në të ardhmen e Kylian Mbappe për herë të dytë, pasi dyshohet se ka luajtur një rol në nënshkrimin e një marrëveshjeje të re me Paris Saint-Germain në vitin 2022 nga sulmuesi francez.

Megjithatë, ai këtë herë ai nuk ka ndërmend të ndalojë atë të bashkohet me Real Madridin.

Mbappe duket se do të arrijë në Santiago Bernabeu këtë verë, por ka debate për praninë e tij në Lojërat Olimpike 2024 në Paris.

Ylli i PSG-së ka shprehur dëshirën për të qenë atje, Real Madridi i ka dërguar një letër Federatës Franceze të Futbollit dhe trajneri Thierry Henry ka thënë se nuk do të dorëzohet për të pasur Mbappe atje.

Sipas gazetarit Matteo Moretto, Mbappe nuk do ta detyrojë çështjen me Real Madridin, por Macron po përpiqet të bindë elementë të ndryshëm politikë që të bëjnë presion, në mënyrë që t’i bëjë presion Real Madridit që ta lirojë nga ndeshjet.

Ekziston një vetëdije se ata kanë pak fuqi në fund të fundit, duke pasur parasysh që Los Blancos mbajnë fjalën e fundit.

Megjithatë, Franca dëshiron të ketë një Olimpiadë të suksesshme, dhe me Atletico Madridin hezitues për të liruar Antoine Griezmann, ka frikë që Henry mund të mos ketë disa nga lojtarët më të mirë në dispozicion për të sjellë medaljen e artë.

Të dyja anët e ekuacionit janë të kuptueshme. Mbappe ka shansin të fitojë një medalje të artë në qytetin e tij, teksa i afrohet kulmit të futbollit, një mundësi unike.

Po kështu, pas Euro 2024, Real Madridi nuk do të dëshirojë një Mbappe të rraskapitet pa mbërritur në klub për sezonin e tij të parë.

Përveç kësaj, ata do duan që Mbappe të jetë i pranishëm në turneun e tyre parasezonal në SHBA, i cili pa dyshim do të tërhiqte shumë publicitet dhe të ardhura. /Telegrafi/

