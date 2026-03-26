Play-off-i i Botërorit/ Kosova luan shanset e saj në Sllovaki, kërkon finalen e “Fadil Vokrrit”

Jo vetëm kuqezinjtë, në fushë sot zbresin edhe “Dardanët”, me të njëjtin objektiv: Botërorin 2026. Shorti i Play-off-it e ka vënë Kosovën përballë Sllovakisë, me të cilën ndeshet sot në Bratisllavë. Ndoshta një ndeshje më e balancuar se ajo mes Shqipërisë dhe Polonisë.

Skuadra e drejtuar nga trajneri Franko Foda ka treguar një formë më të mirë dhe pavarësisht mungesave që ka sot, ku veçohet ajo e kapitenit Amir Rrahmani, ka shanse reale për të shkuar në finalen e Play-off-it.

Kosova ka një avantazh. Ndryshe nga Shqipëria, nëse kalon Sllovakinë, ndeshjen finale do ta luajë në stadiumin “Fadil Vokrri”, në Prishtinë, ku do të presë fituesin e çiftit Turqi-Rumani. Do të ishte vërtet diçka e jashtëzakonshme.

Trajneri gjerman pritet që sot të hedhë në fushë një formacion me rreshtimin 3-5-2. Në portë luan portieri i Sasuolos, Arijanet Muriç, ndërsa në mbrojtje mund të aktivizohen Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi dhe Albian Hajdari.

Në krahët e mesfushës pritet të luajnë Mërgim Vojvoda dhe Dion Gallapeni, kurse në qendër Elvis Rexhbecaj, Florent Muslija dhe Veldin Hoxha. Në sulm nuk ka dyshime, luajnë Fisnik Asllani dhe Vedat Muriqi.

Shtuar 26.03.2026 11:33

