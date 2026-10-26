Pesë duelet më të ngushta për fitimin e “Topit të Artë

Historia e “Topit të Artë” njeh disa gara të vendosura nga diferenca minimale mes kandidatëve kryesorë. Në raste të caktuara, fituesi është përcaktuar nga vetëm një pikë, duke dëshmuar se votimi mund të ndahet nga detaje shumë të vogla.
Gazeta franceze L’Équipe ka sjellë në vëmendje pesë prej përballjeve më të ngushta për këtë trofe prestigjioz.
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Edhe pse titujt e fituar dhe paraqitjet individuale kanë peshë të madhe, rezultatet tregojnë se fati i çmimit mund të përcaktohet nga diferenca tepër të vogla në vota.
1. Matthias Sammer fitoi ndaj Ronaldos me një pikë në vitin 1996
Rekordi për diferencën më të vogël mes dy kandidatëve të parë u vendos në vitin 1996. Matthias Sammer e fitoi çmimin përballë brazilianit Ronaldo, me vetëm një pikë diferencë.
Gjermani mblodhi 144 pikë, pasi kishte fituar Kampionatin Evropian me Gjermaninë dhe titullin e Bundesligës. Ronaldo, i cili në atë periudhë luante për Barcelonën, mori 143 pikë. Megjithëse braziliani ishte renditur i pari në një numër më të madh votimesh, trofeu iu dha Sammerit.
2. Lionel Messi la pas Virgil van Dijkun në vitin 2019
Një tjetër garë e përcaktuar nga një diferencë shumë e vogël u zhvillua në vitin 2019, kur Lionel Messi triumfoi ndaj mbrojtësit të Liverpoolit, Virgil van Dijk.
Argjentinasi, kampion dhe golashënuesi më i mirë i La Ligës me Barcelonën, siguroi 686 pikë. Van Dijk përfundoi me 679 pikë, duke e mbyllur garën vetëm shtatë pikë pas Messit.
3. Bobby Charlton mundi Eusébion me një pikë në vitin 1966
Viti 1966 solli një tjetër rezultat tejet të ngushtë. Legjenda e Anglisë, Bobby Charlton, fitoi “Topin e Artë” me 81 pikë, ndërsa portugezi Eusébio grumbulloi 80.
Charlton u shpërblye pasi Anglia fitoi Kupën e Botës. Në të njëjtin turne, Eusébio ndihmoi Portugalinë të renditej e treta dhe e mbylli Botërorin si golashënuesi më i mirë, me nëntë gola.
4. Franz Beckenbauer triumfoi në një garë të fortë në vitin 1972
Futbollistët e Gjermanisë Perëndimore zunë vendet kryesore në votimin e vitit 1972, pas triumfit të skuadrës në Kampionatin Evropian.
Franz Beckenbauer fitoi me 81 pikë, vetëm dy më shumë se shoku i tij te Bayern Munichu, Gerd Müller, i cili mori 79 pikë. Po me 79 pikë u rendit edhe Günter Netzer, ndërsa Johan Cruyff e përfundoi votimin në vendin e katërt me 73 pikë.
5. Rodri mposhti Vinicius Juniorin në vitin 2024
Një nga përballjet më të debatuara të kohëve të fundit ishte ajo e vitit 2024. Mesfushori i Manchester Cityt dhe i Spanjës, Rodri, u shpall fitues përpara brazilianit Vinicius Junior.
Rodri mori 1.170 pikë, ndërsa futbollisti i Real Madridit grumbulloi 1.129 pikë.
Sipas përqindjeve të publikuara nga L’Équipe, diferenca prej 41 pikësh ishte e barabartë me 0,62 pikë përqindjeje. Rodri e fitoi çmimin pas triumfit në Premier League me Manchester Cityn dhe suksesit me Spanjën në Kampionatin Evropian.