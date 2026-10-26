Agim Ademi për rikthimin e Eliot Bujupit: Ditët më të mira të karrierës së tij ende nuk kanë ardhur

Agim Ademi për rikthimin e Eliot Bujupit: Ditët më të mira të karrierës së tij ende nuk kanë ardhur

Presidenti i FFK-së, Agim Ademi, ka reaguar pas rikthimit të Eliot Bujupit në fushën e futbollit, rreth dhjetë muaj pasi talenti kosovar ishte detyruar të qëndronte jashtë për shkak të një dëmtimi në gju.

Futbollisti u aktivizua me VfB Stuttgart II në përballjen ndaj Alemannia Aachen, duke lënë pas një periudhë të gjatë dhe të vështirë rehabilitimi.

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Ademi e ka përgëzuar Bujupin për forcën karakteriale, durimin dhe angazhimin e treguar gjatë rikuperimit, ndërsa i ka uruar shëndet dhe arritje të reja në vazhdim të karrierës.

“Për çdo futbollist, lëndimet përbëjnë një ndër sfidat më të vështira, veçanërisht kur bëhet fjalë për talentet e reja. Rikthimi i Eliotit tregon qartë karakterin e fortë, durimin, përkushtimin dhe dashurinë që ai ka për futbollin”, ka shkruar Ademi.

Kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës ka nënvizuar se FFK-ja u qëndron pranë futbollistëve të saj si në periudhat e suksesit, ashtu edhe gjatë vështirësive.

“Me talentin dhe përkushtimin që e karakterizojnë, jam i bindur se ditët më të mira janë ende përpara tij. Mirë se u riktheve, Eliot! Të presim edhe më të fortë”, ka përfunduar Ademi.

Bujupi konsiderohet një nga talentet më të mëdhenj të futbollit kosovar dhe, që në moshë të re, ka debutuar me Kosovën A.


Shtuar 26.10.2026 18:30

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