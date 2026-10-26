Kurti kërkon zbardhjen e plotë të vrasjes së Arlinda Zekajt: Ajo paralajmëroi për rrezikun, por nuk u mbrojt

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka kërkuar që vrasja e Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës të hetohet plotësisht dhe pa vonesa. Ai ka theksuar se viktima kishte sinjalizuar rrezikun për jetën e saj tri ditë para se të vritej.
Gjatë fjalimit në Kuvend, Kurti deklaroi se Arlinda Zekaj nuk kishte marrë mbrojtjen e nevojshme për të shpëtuar jetën.
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“Një bashkëqytetare e jona kërkoi mbrojtje, por nuk e mori atë që i duhej për të mbetur gjallë. Arlinda Zekaj u vra dje. Vrasja mizore e Arlinda Zekajt është tronditëse për të gjithë ne”, u shpreh Kurti.
Sipas kryeministrit, tri ditë përpara ngjarjes tragjike, Arlinda i ishte drejtuar Prokurorisë dhe kishte paralajmëruar se jeta e saj ishte në rrezik.
Kurti nënvizoi se i dyshuari për vrasjen ende ndodhet në arrati, duke e bërë edhe më të domosdoshëm zhvillimin e një hetimi të plotë dhe të menjëhershëm.
Ai kërkoi gjithashtu nga Prokuroria dhe institucionet përgjegjëse të sqarojnë mënyrën se si u trajtuan denoncimet e viktimës, si dhe arsyen pse paralajmërimi për rrezikun nuk u shoqërua me masa konkrete mbrojtëse.
“Çdo shkelje duhet të zbardhet”, deklaroi Kurti nga foltorja e Parlamentit.