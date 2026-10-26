Përplasje pas derbit Galatasaray-Fenerbahçe, policia futet në fushë për të qetësuar situatën

Derbi mes Galatasarayt dhe Fenerbahçes u shoqërua me tensione edhe pas përfundimit të ndeshjes, kur në fushë nisi një përleshje që kërkoi ndërhyrjen e forcave të policisë.
Galatasaray triumfoi 2-1 ndaj rivalit Fenerbahçe, por sfida nuk u mbyll me vërshëllimën e fundit të gjyqtarit.
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Menjëherë pas përfundimit të takimit, situata në fushë u përshkallëzua dhe krijoi skena kaotike në kuadër të një prej rivaliteteve më të mëdha të futbollit turk.
Për të frenuar incidentin dhe për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të gjendjes, policia hyri në fushën e lojës.
Edhe pse ndeshja kishte përfunduar, atmosfera vijoi të mbetej e acaruar, ndërsa përplasjet pas takimit tërhoqën vëmendje të konsiderueshme.
Rezultati 2-1 i dha Galatasarayt fitoren në derbi, por incidentet e mëvonshme bënë që fokusi të largohej nga suksesi sportiv dhe të përqendrohej te kaosi i krijuar në fushë.