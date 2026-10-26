Galatasaray mposht Fenerbahçen në derbi dhe merr kreun e kampionatit

Galatasaray mposht Fenerbahçen në derbi dhe merr kreun e kampionatit

Galatasaray triumfoi 2-1 ndaj Fenerbahçes në derbin e madh turk, duke siguruar tri pikë që e ngjitën në krye të renditjes së kampionatit.

Victor Osimhen ishte vendimtar për skuadrën vendase, pasi realizoi të dy golat e saj gjatë pjesës së parë. Sulmuesi nigerian hapi llogaritë në minutën e 29-të, pas asistimit të Barış Yılmaz, ndërsa në minutën e 44-të shënoi edhe me kokë, duke i dhënë Galatasarayt avantazhin 2-0 në pushim.

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Fenerbahçe u rikthye më e vendosur pas intervalit dhe arriti të shkurtonte diferencën në minutën e 62-të. İrfan Kahveci realizoi me një goditje akrobatike brenda zonës, duke e bërë sërish të hapur duelin.

Ekipi mysafir kërkoi golin e barazimit, ndërsa Galatasaray pati rastet e veta për ta mbyllur ndeshjen. Në minutën e 72-të, Lucas Torreira nuk përfitoi nga një mundësi e artë, pasi voleji i tij kaloi pak mbi traversë.

Vedat Muriqi, sulmuesi i Kosovës, hyri në fushë në minutën e 83-të në vend të N’Golo Kantés, por nuk mundi ta ndihmonte Fenerbahçen të shmangte humbjen.

Pas këtij rezultati, Galatasaray grumbullon 22 pikë dhe merr vendin e parë në tabelë. Fenerbahçe, ndërkohë, qëndron në pozitën e pestë me 16 pikë.


Shtuar 26.10.2026 21:30

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