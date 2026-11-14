Përballja vendimtare të dielën, Maran dhe Asllani kërkojnë maksimumin ndaj Bjellorusisë

Shqipëria përgatitet për takimin e fundit të grupit C1 në UEFA Nations League, ku nesër, në orën 18:00, do të përballet me Bjellorusinë. Përpara kësaj sfide, trajneri i Kombëtares, Rolando Maran, dhe mesfushori Kristjan Asllani folën në konferencën zyrtare për shtyp të zhvilluar në “Illovszky Rudolf Stadion”.
Për Maranin, kundërshtari paraqet vështirësi të mëdha, por kuqezinjtë e presin ndeshjen të përgatitur dhe me vendosmërinë për të dhënë gjithçka. Ai nënvizoi se vëmendja e ekipit mbetet te loja që duhet të zhvillojë dhe te përmbushja e objektivit, pa hyrë në përllogaritje rezultatesh.
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Duke analizuar Bjellorusinë, tekniku tha se ajo mund të jetë skuadra që i ka hapur më shumë probleme Shqipërisë në këtë grup. Nga 12 takimet e fundit, bjellorusët kanë pësuar vetëm një humbje, pikërisht përballë kuqezinjve, një tregues që, sipas tij, dëshmon formën e mirë të kundërshtarit.
Maran vlerësoi se marrja e kontrollit të ndeshjes dhe imponimi i mënyrës së lojës së Shqipërisë nuk do të jenë të lehta. Megjithatë, ai u shpreh se skuadra është gati, ka krijuar një identitet të rëndësishëm dhe mbështetet te lojtarë që përpiqen të japin gjithçka për rezultatin e nevojshëm. Këto cilësi, theksoi trajneri, përbëjnë forcën e ekipit dhe duhen shfaqur plotësisht sa herë përfaqësohet kjo fanellë.
I pyetur nëse barazimi do ta kënaqte apo nëse do të synonte vetëm fitoren, Maran përjashtoi çdo qasje të bazuar te llogaritë. Sipas tij, Kombëtarja nuk mund të hyjë në fushë për të ruajtur energjitë, pasi detyrimi i saj është të japë maksimumin në secilën përballje.
Ai shtoi se ky mentalitet u mundëson futbollistëve të ofrojnë edhe më tepër nga sa pritet prej tyre. Synimi, shpjegoi tekniku, është përmirësimi i përditshëm dhe tejkalimi i vetes në çdo takim, në mënyrë që paraqitja e radhës të jetë më e mirë se e mëparshmja dhe të sjellë rezultatin e kërkuar, pa e zhvendosur vëmendjen diku tjetër.
Fakti që Shqipërisë i mjafton edhe një barazim për vendin e parë, sipas Maranit, nuk ka qenë temë bisede as në dhomën e zhveshjes dhe as gjatë mbledhjeve. Duke theksuar se thotë gjithmonë të vërtetën, ai sqaroi se diskutimet janë përqendruar vetëm te mënyra për të dhënë gjithçka, për të realizuar paraqitjen më të mirë të mundshme dhe për t’i shërbyer fanellës së Kombëtares.
Për mungesën e Ramadanit dhe gjendjen e Muçit, trajneri tha se nuk ndien shqetësim, sepse ka alternativa në dispozicion. Ai vlerësoi se të gjithë futbollistët e grumbulluar kanë nivelin e nevojshëm për të përmbushur detyrat në Kombëtare.
Në këndvështrimin e tij, mungesat u japin mundësi lojtarëve të tjerë të dëshmojnë aftësitë dhe të ndihmojnë skuadrën. Maran theksoi se secili dëshiron të kontribuojë për këtë fanellë, ndaj kjo përbën një rast të mirë për ta.
Për Ernestin, ai bëri të ditur se nuk kishte marrë pjesë në stërvitjen e mëngjesit. Gjendja e tij do të kontrollohet nesër, për të parë se si do të ndihet.
Sa i takon rikuperimit gjatë këtyre dy ditëve, Maran shpjegoi se një kalendar i tillë kërkon më shumë punë analitike sesa ngarkesë në fushë. Në seancën e sotme janë trajtuar disa situata kryesisht përmes shpjegimeve dhe përgatitjes teorike, një mënyrë pune që, sipas tij, vlen edhe për kundërshtarin.
Trajneri theksoi nevojën për t’u ndalur te episode të veçanta që mund të përcaktojnë takimin dhe të ndihmojnë skuadrën gjatë lojës. Këto situata janë identifikuar dhe studiuar nga ndeshjet e mëparshme, si të Shqipërisë, ashtu edhe të Bjellorusisë.
Përbërja titullare ende nuk është vendosur përfundimisht. Maran shpjegoi se afërsia mes ndeshjeve e vështirëson përcaktimin e hershëm të formacionit, ndaj fillimisht do të shohë gjendjen e futbollistëve nesër në mëngjes.
Edhe pse ka disa ide për mënyrën se si do ta rreshtojë ekipin, tekniku do të presë aktivizimin e mëngjesit për të parë reagimin e lojtarëve dhe treguesit e gjendjes së tyre fizike. Vetëm pas këtij vlerësimi do të marrë vendimin përfundimtar.
Nga ana e tij, Kristjan Asllani e përshkroi si shumë të mirë momentin që po kalon Kombëtarja dhe u shpreh se ekipi është përgatitur për Bjellorusinë. Ai vendosi theksin te fitorja dhe tre pikët, vlerësoi lojën ndaj Finlandës dhe kërkoi karakter, agresivitet e guxim në përballjen e radhës.
Mesfushori tregoi se skuadra kishte zhvilluar në mëngjes seancën e fundit stërvitore dhe se përgatitja kishte shkuar mirë. Më pas vëmendja do t’i kushtohej edhe studimit të kundërshtarit. Sipas Asllanit, të gjithë e njohin peshën e takimit të nesërm, por duhet të mendojnë vetëm si të marrin tre pikët dhe të hyjnë në fushë për të fituar.
Për mënyrën se si mund të arrihet fitorja, ai veçoi karakterin dhe agresivitetin e lartë. Bjellorusia, tha Asllani, është një skuadër shumë fizike, që në Tiranë i shkaktoi Shqipërisë vështirësi të mëdha, veçanërisht gjatë pjesës së parë. Megjithatë, kuqezinjtë janë përgatitur mirë, po kalojnë një periudhë të mirë dhe kërkojnë ta fitojnë këtë takim.
Duke u ndalur te suksesi ndaj Finlandës, mesfushori tha se fanella e Kombëtares kërkon më tepër se 100% përkushtim. Ai e vlerësoi si shumë të mirë paraqitjen përpara tifozëve shqiptarë dhe shprehu kënaqësinë për atë ndeshje, por sqaroi se tashmë i gjithë përqendrimi është te Bjellorusia.
Asllani nuk e sheh si problem bashkëpunimin me Shehun, me të cilin ka luajtur edhe më parë. Ai kujtoi se Ramadani do të mungojë pas kartonit të verdhë dhe shprehu keqardhje për këtë mungesë, ndërsa theksoi se të gjithë lojtarët janë të gatshëm.
Sipas mesfushorit, në Kombëtare askush nuk luan për Asllanin, Ramadanin apo Shehun. Futbollistët përfaqësojnë kombin dhe familjet e tyre, ndaj mendimi i përbashkët mbetet vetëm Shqipëria.
I pyetur për mundësinë që të tregohet më i saktë ndaj Bjellorusisë, pasi portieri e ndali përballë Finlandës, Asllani tha se nuk e di nëse do të shënojë. Ai vuri në dukje se pas dy golave kundër San Marinos, tifozët presin të tjerë prej tij. Edhe pse nuk është sulmues, dëshira për të gjetur rrjetën është e madhe, por përparësi kanë tre pikët dhe largimi i lumtur nga fusha.
Guximin më të madh dhe agresivitetin e kërkuar nga trajneri, Asllani i renditi ndër arsyet e momentit pozitiv të ekipit. Sipas tij, kjo mënyrë futbolli po funksionon dhe po pasqyrohet në paraqitjet në fushë. Në dy ndeshjet e para skuadra nuk e kishte kuptuar mirë, ndërsa tani lojtarët e kanë përvetësuar dhe trajneri, nga ana e tij, i ka kuptuar ata. Grupi është i bashkuar, mendon vetëm për nesër dhe kërkon fitoren edhe këtu.
Për pozicionin e tij më të avancuar dhe rrezikshmërinë më të madhe në sulm, Asllani shpjegoi se Shqipëria tashmë luan me dy mesfushorë dhe se trajneri kërkon rotacione. Ai është lojtari i mesfushës që shtyhet më shpesh përpara, duke gjetur hapësira për të goditur portën. Kjo mënyrë loje dhe forma e tanishme e skuadrës i pëlqejnë dhe e bëjnë shumë të lumtur.