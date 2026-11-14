Milani dhe Roma ndjekin Balden, kërkesa e Barcelonës dhe paga vështirësojnë transferimin

Milani dhe Roma ndjekin Balden, kërkesa e Barcelonës dhe paga vështirësojnë transferimin

Interesimi i Milanit dhe Romës për Alejandro Balden mbetet i gjallë, por afrimi i mbrojtësit të Barcelonës shoqërohet me pengesa të mëdha financiare. Të dyja skuadrat italiane vijojnë të ndjekin nga afër zhvillimet rreth tij.

Pengesa kryesore është shuma e kërkuar për kartonin: gjatë verës së kaluar, Barcelona raportohet se kërkonte 50 deri në 60 milionë euro për shitjen përfundimtare të futbollistit. Për klubet italiane, ky vlerësim konsiderohet i lartë.

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Gazetari i njohur Fabrizio Romano ka zbuluar se, në kërkim të një skuadre të re për lojtarin, agjenti Jorge Mendes ua kishte propozuar atë Milanit dhe Romës verën e kaluar.

Duke konfirmuar se mes kontakteve të Mendes kishte qenë edhe Milani, Romano sqaroi se të dyja klubet e Serie A vazhdojnë të marrin informacion mbi situatën e 22-vjeçarit.

Vështirësi do të paraqiste edhe një marrëveshje huazimi. Balde merr afërsisht 5.5 milionë euro neto për sezon dhe përballimi i kësaj page do të rëndonte ndjeshëm financat e Milanit ose të Romës.

Në afatin kalimtar të janarit, sipas Romanos, Barcelona mund të pranojë të shqyrtojë një largim të përkohshëm të mbrojtësit. Megjithatë, edhe në rast huazimi, pagesa e rrogës së tij mbetet një çështje e rëndësishme për t’u zgjidhur.

Shifra prej 50 deri në 60 milionë eurosh pasqyron pretendimet e klubit katalunas gjatë verës së kaluar, ndërsa në rrethanat e tanishme nuk përjashtohet që Barcelona të pranojë një ofertë më të ulët.


Shtuar 14.11.2026 22:25

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