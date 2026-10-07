Pas tri vitesh pensionim, David Silva rikthehet në futboll me klubin nga Hong Kongu

David Silva do ta rifillojë karrierën profesionale në moshën 40-vjeçare, tri vjet pasi kishte njoftuar tërheqjen nga futbolli.
Ish-ylli i Manchester Cityt dhe reprezentuesi i Spanjës ka firmosur një kontratë afatshkurtër me Supreme Shatin, skuadër që garon në Premier League të Hong Kongut.
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Spanjolli e kishte zhvilluar ndeshjen e fundit si profesionist me Real Sociedadin në vitin 2023. Pas asaj periudhe ai qëndroi larg futbollit profesionist, ndërsa tani ka vendosur të rikthehet në fushë për një eksperiencë të re.
Klubi nga Hong Kongu e ka konfirmuar transferimin e Silva, i cili pritet të debutojë gjatë muajit të ardhshëm.
Ky rikthim pritet të marrë vëmendje të konsiderueshme në Hong Kong dhe në Evropë, duke pasur parasysh karrierën e jashtëzakonshme që mesfushori ndërtoi gjatë më shumë se dy dekadave.
Silva ishte një nga lojtarët kryesorë të periudhës më të suksesshme të Manchester Cityt. Ai qëndroi te klubi anglez nga viti 2010 deri më 2020, duke fituar katër tituj të Premier Leagues, dy FA Cup, pesë League Cup dhe tre Community Shield.
Karrierën e nisi te Valencia, ndërsa më herët ishte i huazuar te Eibar dhe Celta Vigo. Pas rikthimit në Valencia, ai kaloi te Manchester City.
Pas dhjetë vitesh në futbollin anglez, Silva u zhvendos në Spanjë dhe iu bashkua Real Sociedadit, ku edhe luajti për herë të fundit si profesionist në vitin 2023.
Për kombëtaren spanjolle ai regjistroi 125 paraqitje dhe realizoi 35 gola. Silva ishte pjesë e ekipit që fitoi Kampionatin Evropian në vitin 2008 dhe Kupën e Botës në vitin 2010.
Pas një shkëputjeje trevjeçare nga futbolli profesionist, një prej mesfushorëve më të rafinuar të brezit të tij do të nisë një kapitull të ri në karrierë me Supreme Shatin.