Kryetari i HAZU-së uron Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen presidente të Kosovës

Akademikja Justina Shiroka-Pula është zgjedhur sot presidente e Republikës së Kosovës, pas një periudhe në drejtimin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.
Vetëm dy javë përpara zgjedhjes së saj në krye të shtetit, më 24 shtator, Shiroka-Pula vizitoi Akademinë Kroate të Shkencave dhe Arteve (HAZU) në Zagreb.
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Gjatë qëndrimit në kryeqytetin kroat, ajo u prit nga përfaqësues të Akademisë Kroate në cilësinë e kryetares së Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ndërsa bisedimet u zhvilluan në kuadër të bashkëpunimit dhe kontakteve mes dy institucioneve.
Zgjedhja e saj presidente i jep një rëndësi të re vizitës së zhvilluar në Zagreb, pasi ajo ndodhi vetëm dy javë para marrjes së detyrës së re.
Pas zgjedhjes në krye të Republikës së Kosovës, presidentja e re është përshëndetur nga akademiku Velimir Neidhardt, kryetar i Akademisë Kroate të Shkencave dhe Arteve.
Urimi i drejtuesit të HAZU-së mbërriti pak ditë pas takimit në Zagreb, ku Shiroka-Pula mori pjesë si udhëheqëse e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës.
Me këtë zgjedhje, Shiroka-Pula lë drejtimin e institucionit më të lartë akademik të Kosovës për të marrë drejtimin e institucionit më të lartë shtetëror të vendit.