Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari

Banorët e Ohrit do të paguajnë 8% më shumë për ujin duke nisur nga 1 janari. Vendimi i marrë sot nga shumica në këshillin komunal parashikon që deri në vitin 2029 rritja e përgjithshme e faturave të arrijë deri në 16 përqind.
Rritja do të prekë gjithashtu bizneset vendore, hotelet dhe subjektet turistike, të cilat pritet të përballen me fatura 20 përqind më të larta.
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Këshilltarja e LSDM-së Lidija Nedanoska kritikoi vendimin, duke thënë se shumica qeverisëse e udhëhequr nga VMRO-DPMNE i rriti tarifat e shërbimeve të ujësjellësit pa vështirësi. Sipas saj, personat juridikë do të paguajnë 20 përqind më shumë gjatë tre viteve të ardhshme, ndërsa kjo rëndon drejtpërdrejt qytetarët e Ohrit. Nedanoska tha se rritja nuk shoqërohet me përmirësim të cilësisë së shërbimeve dhe se qeverisja lokale po vepron në interes të ndërmarrjeve publike, me synim paraqitjen e rezultateve financiare pozitive.
Në analizën e faturave të ujit në Ohër thuhet se ato arrinin rreth 400 denarë në vitin 2020 dhe 480 denarë në vitin 2023. Për vitin 2026 parashikohet një faturë prej 550 denarësh, ndërsa në vitin 2027 ajo pritet të jetë rreth 620 denarë.
Analiza krahason edhe fuqinë blerëse të pagës minimale. Në vitin 2018, paga minimale prej 12.165 denarësh mundësonte blerjen e 476 metrave kub ujë me tarifën e atëhershme. Me pagën minimale prej 24.379 denarësh në vitin 2025 mund të bliheshin 659 metra kub, ndërsa në vitin 2026, me pagë minimale prej 26.046 denarësh, sasia arrinte në 695 metra kub.
Ndërmarrja Publike Ujësjellësi dhe Kanalizime i cilëson rritjet të vogla dhe të arsyeshme, duke thënë se ato u miratuan pas një vendimi të mëparshëm të Komisionit Rregullator për Shërbimet e Energjisë dhe Ujit.
Drejtori i Ndërmarrjes Publike Ujësjellësi dhe Kanalizimi Ohër, Marjan Risteski, tha se tarifa e vendosur është më e përballueshme për banorët. Sipas tij, rritja në vitin e parë është rreth 4 denarë; për një familje mesatare që konsumon 10-15 metra kub ujë, kjo nënkupton afërsisht 30-40 denarë shtesë. Risteski theksoi se, megjithëse çdo denar ka rëndësi për qytetarët, ndërmarrja duhet të mirëmbahet dhe të modernizohet e dixhitalizohet për të garantuar furnizimin me ujë.
Ndryshimi do të ndikojë edhe në faturat e Ndërmarrjes Publike “Niskogradba”, që merret me mbledhjen dhe largimin e ujërave fekale dhe të zeza. Sipas kësaj ndërmarrjeje, për një familje me katër anëtarë kostoja shtesë do të jetë rreth 3 denarë në muaj.