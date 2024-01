Paris Saint-Germain planifikon një largim ‘paqësor’ për Mbappen

Paris Saint-Germain thuhet se është dorëzuar për largimin e yllit të tyre, Kylian Mbappe dhe nuk pritet të ‘bëjnë zhurmë’.

Sipas mediumit El Chiringuito, PSG e konsideron Mbappen një kauzë të humbur, pasi tani ka pak ose zero shpresë që ai do të vazhdojë kontratën e tij me klubin parisien.

Si rezultat, parisienët tani po planifikojnë një largim paqësor për lojtarin e tyre më të mirë në verën e vitit 2024. Kjo do të bëjë që PSG të shmangë pagesën e lojtarit për një bonus të madh besnikërie deri në mes të vitit.

Mbappe tashmë doli për të konfirmuar se ka një marrëveshjen zotërinjsh me PSG-në që mbron klubin francez financiarisht nëse ai largohet. Raportet thonë se e kishte fjalën për bonusin e besnikërisë prej 70-80 milionë euro.

Sipas burimeve në Spanjë, Mbappe tashmë ka marrë vendimin e tij për t’u bashkuar me Real Madridin, por ende nuk e ka konfirmuar atë publikisht.

Real Madridi ka bërë përpjekje të shumta për të nënshkruar me Mbappen që nga viti 2021. Ata u përpoqën maksimumin në vitin 2022 kur kontrata e tij mbaroi në Paris, por ai i befasoi të gjithë duke e zgjatur edhe për dy vite të tjera.

Megjithatë, bregdeti tashmë duket i qartë që Mbappe të transferohet te Real Madrid dhe të arrijë ‘ëndrrën e tij’ për të luajtur për klubin më të madh në botë. /Telegrafi/