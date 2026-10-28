Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Ish-fituesi i Topit të Artë Jean-Pierre Papin ka vënë në pikëpyetje mënyrën se si Kylian Mbappe u komunikua me mediat gjatë fushatës për çmimin prestigjioz. Sipas tij, kjo ndikoi në shanset e sulmuesit të Real Madridit për ta fituar trofeun.

Papin, fitues i çmimit në vitin 1991 dhe ish-lojtar i Olympique Marseille, mendon se Mbappe po i afrohet Cristiano Ronaldos për nga efikasiteti në fushë. Megjithatë, ai beson se paraqitja e francezit në publik nuk i shërbeu në garën për Topin e Artë.

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“Mënyra si Mbappe komunikoi me mediat ishte shumë e dobët dhe, në njëfarë mënyre, tregonte karakterin e tij. Në fushë, për sa i përket efikasitetit, ai është shumë pranë nivelit që kishte Cristiano Ronaldo, por fushata mediatike i kushtoi disi”, tha Papin.

Topi i Artë i vitit 2026 u shoqërua me interes të madh, ndërsa Mbappe dhe talenti i Barcelonës, Lamine Yamal, ishin mes futbollistëve më të përmendur përpara ceremonisë.

Por trofeu iu dha Harry Kane, ndaj Mbappe duhet të vazhdojë të presë për çmimin e tij të parë.

Pavarësisht vlerësimit kritik, Papin është i bindur se francezi ka aftësitë e nevojshme për ta fituar Topin e Artë në të ardhmen. Ai nënvizoi se humbja e këtij viti nuk ishte shansi i fundit i yllit të Real Madridit.

“Nuk kam dyshim se do ta fitojë, sepse i ka cilësitë që duhen. Nuk ishte një mundësi e tipit ‘tani ose kurrë’. Sigurisht që pati një rast të shkëlqyer, por përpara ka ende shumë kohë”, deklaroi ish-reprezentuesi francez për RMC./


Shtuar 28.10.2026 23:48

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