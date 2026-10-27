Taylor Swift bëhet pjesë e Sallës së Famës së Këngëtarëve të Nashville-t dhe nderon qytetin ku nisi karriera e saj

Taylor Swift është pranuar zyrtarisht në Sallën e Famës së Këngëtarëve të Nashville-t, një tjetër vlerësim i rëndësishëm në karrierën e këngëtares amerikane.
Artistja 36-vjeçare, e cila ka fituar 14 çmime Grammy, shprehu mirënjohje për Nashville-n, qytetin ku u hodhën themelet e rrugëtimit të saj muzikor.
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Pranimi u kremtua të hënën, më 26 tetor, në Qendrën e Qytetit të Muzikës. Në ceremoni, Swift foli për ndikimin e komunitetit muzikor vendas në zhvillimin e saj artistik dhe krijues.
Ajo veçoi kompozitorët që e kanë mbështetur dhe frymëzuar në vitet e para të karrierës, duke vënë në dukje rolin që ata patën në rritjen e saj.
“Kam kuptuar se kompozitorët, ndonëse kanë një aftësi pothuajse mbinjerëzore për ta kuptuar e interpretuar natyrën njerëzore dhe një empati të jashtëzakonshme, janë edhe njerëz të zakonshëm. Në shumë aspekte, ata më kanë rritur dhe më kanë drejtuar në vitet formuese të jetës sime”, tha Swift.
Këngëtarja kujtoi se përvoja në Nashville i hapi rrugën për të provuar zhanre të ndryshme, për të udhëtuar nëpër botë dhe për të punuar me shumë kompozitorë.
Sipas Swift, aftësia për të qenë fleksibile në krijimtari buron nga parimet dhe njohuritë muzikore që mori në këtë qytet.
“Fleksibilitetin që kam sot në procesin tim krijues ia detyroj parimeve dhe themeleve që mësova këtu në Nashville. Nuk e harroj asnjë çast”, u shpreh ajo.
Swift e cilësoi pranimin si një nder të veçantë dhe tha se do ta mbajë gjithmonë të çmuar lidhjen me qytetin që ndihmoi në formimin e identitetit të saj artistik.
“E di sa e pabesueshme është kjo dhe do ta ruaj përgjithmonë në zemrën time. Nashville kultivoi dhe përsosi këtë pjesë të vetes dhe të jetës sime, për të cilën kam krenarinë dhe pasionin më të madh”, përfundoi ajo.
Pranimi i Swift në institucion u bë i ditur më 11 gusht nga Mark Ford, drejtor ekzekutiv i fondacionit që e administron atë.
Me këtë nderim, Swift bëhet kompozitorja më e re e përfshirë në Sallën e Famës për vitin 2026, në kategorinë e kompozitorëve dhe artistëve bashkëkohorë me një karrierë 20-vjeçare.