Oferta marramendëse e Real Madridit për Mbappe-n

Real Madridi do t’i ofrojë një pagë masive dhe një bonus të jashtëzakonshëm transferimi për Kylian Mbappe, pasi ata kërkojnë ta joshin atë më në fund nga Paris Saint-Germain.

CFARE NDODHI?

Madridi është gati t’i japë fund një sage transferimi që është zvarritur për vite me radhë duke e tërhequr përfundimisht francezin në një transferim të lirë verën e ardhshme. Sipas Marca, Madridi është i gatshëm t’i ofrojë Mbappes një pagë 26 milionë euro dhe një bonus të madh 130 milionë euro për nënshkrimin.

Meqenëse kontrata e tij me PSG skadon në fund të sezonit, Mbappe mund të fillojë negociatat me klubet e tjera në janar përpara një transferimi të mundshëm të lirë. Madridi pritet të rifillojë bisedimet me 25-vjeçarin, por ata shpresojnë që marrëveshja të përfundojë shpejt, pasi kanë vendosur një afat në mes të janarit që ai të pranojë marrëveshjen e tyre ose t’i japë fund çdo shprese për t’u transferuar në Santiago Bernabeu. /AlbEu.com/