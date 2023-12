Objektivi kryesor forcimi i sulmit, Chelsea gati listën me 4 emra për merkaton e janarit

Kanë “yje” të shumtë në sulm, por mesa duket se nuk mjaftojnë. “Blutë” e Chelsea e kanë vendosur që do të hidhen fuqishëm në sulm, këtë merkato janari, për një “ylli” të ri, në repartin ofensiv, ku deri më tani emrat janë katër, emra të cilët mund të konsiderohen edhe si sulmuesit më të mirë të momentit.

Sipas raportimeve më të fundit, të mediave britanike, i pari në listën e Chelsea është “bomberi” i Bayer Leverkusen, Victor Boniface, me 23-vjeçarin nigerian, që po shkëlqen nën drejtimin e teknikut Xabi Alonso, teksa në 23 përballjet e tij të para me “Aspirinat” gjermane ka shënuar plot 16 gola, si dhe ka dhuruar 8 asistime për shokët e tij të skuadrës.

Pas Boniface, në listë vjen një tjetër nigerian dhe ai është Victor Osimhen, me “yllin” e Napoli, që pavarësisht se këtë sezon, nuk po arrin dot të shkëlqejë si në të kaluarin, sërish është një protagonist në sulmin e bluve, ku ka arritur të shënojë 8 gola e të dhurojë 3 asistime, në 18 përballjet e këtij sezoni.

Lista plotësohet nga Ivan Toney e Benjamin Sesko, me “bomberin” anglez, i cili prej kohësh është i pezulluar për shkak të basteve të palejuara sportive, por i ka treguar me kohë aftësitë e tij, në Premier League, ndërsa talenti slloven, vetëm 20-vjeçar konsiderohet, si një përforcim për të ardhmen, teksa në 22 përballjet e këtij sezoni, me “Demat” gjermanë të Leipzig ka shënuar plot 7 gola. /abcnews.al