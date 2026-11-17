Basketbollistja amerikane e Bashkimit të Prizrenit, Nyla Jean, është vlerësuar si më e mira e xhiros së fundit në Superligën e Kosovës.
Lajmin e bëri të ditur të mërkurën Federata e Basketbollit të Kosovës, e cila njoftoi se Jean ka fituar çmimin “MVP i Javës” për xhiron e gjashtë të kampionatit.
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Kontributi i saj ishte vendimtar në fitoren 80:72 të Bashkimit ndaj Penzës. Jean realizoi 29 pikë, 6 kërcime dhe 5 asistime, duke u shpallur MVP për herë të dytë brenda pak javësh.
Ajo është përfshirë edhe në pesëshen më të mirë të xhiros, e cila përbëhet tërësisht nga basketbolliste amerikane. Krahas Jean, në këtë formacion janë Nyshea Weaver e Penzës dhe lojtaret e Peja 03, Camryn Hill, Alexis Tolefree dhe Zutorya Cook.
Weaver kontribuoi me 20 pikë, 11 kërcime dhe 6 asistime në humbjen e Penzës, ndërsa Hill, Tolefree dhe Cook spikatën në fitoren e Peja 03 ndaj Trepçës.
Hill e përfundoi ndeshjen me 29 pikë, 11 kërcime dhe 2 asistime. Tolefree shënoi 25 pikë, mori 7 kërcime dhe dha po aq asistime, ndërsa Cook regjistroi 22 pikë dhe 14 kërcime.