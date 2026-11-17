Prokurorja e Specializuar, Kimberly West, ka përshëndetur aktgjykimin dhe dënimet e dhëna ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit në çështjen që lidhet me pengimin e drejtësisë. Ajo bëri të ditur se Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) do të vijojë hetimet dhe ndjekjet penale për vepra të kësaj natyre.
Sipas ZPS-së, gjatë procesit gjyqësor u vërtetua se Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj dhe Fadil Fazliu kishin kryer vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Këto përfshinin përpjekjet për pengimin e zyrtarëve në ushtrimin e detyrave të tyre, si dhe mosbindjen ndaj gjykatës, përmes ndërhyrjeve të paligjshme ndaj dëshmitarëve të mbrojtur.
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Gjykata vlerësoi se Thaçi kishte pasur rol drejtues në koordinimin e këtyre përpjekjeve dhe e shpalli fajtor edhe për shkeljen e fshehtësisë së procedurës. Hajredin Kuçi u gjet fajtor për një akuzë të mosbindjes ndaj gjykatës, ndërsa Isni Kilaj u shpall i pafajshëm.
Reagimi i prokurores West ishte se ky vendim përcjell një mesazh të qartë: askush, pavarësisht pozitës apo statusit, nuk mund t’i shpëtojë përgjegjësisë kur përpiqet të dëmtojë sundimin e ligjit, të zbulojë materiale konfidenciale të gjykatës ose të ndikojë te dëshmitarët.
Ajo nënvizoi se veprime të tilla dëmtojnë integritetin e procedurave gjyqësore. Sipas saj, ZPS-ja do të mbetet e vendosur në hetimin dhe ndjekjen e veprave penale kundër administrimit të drejtësisë.
Njoftimi i ZPS-së bën të ditur se akuzat në rastin “Thaçi dhe të tjerët” u mbështetën në audioincizime të fshehta, të autorizuara nga gjykata, si edhe në materiale të sekuestruara.
Sipas prokurorisë, këto prova tregojnë se Thaçi, ndërsa mbahej në paraburgim në Hagë, u kishte dhënë vizitorëve të tij udhëzime të paligjshme për të komunikuar me dëshmitarë të ZPS-së në procesin gjyqësor për krime lufte ndaj tij.