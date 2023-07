Nuk ndodhte prej vitesh, Milani ofron lojtarin e tetë në merkaton e verës

Nuk jemi mësuar me këtë lloj angazhimi në merkato nga Milani në vitet e fundit dhe këtë verë po marrin lojtarë të rinj dita ditës duke forcuar dhomën e zhveshjes në San Siro. I tillë është edhe sot.

Mesfushori i ri amerikan Yunus Musah do të jetë futbollisti i ri i Milanit, raporton gazetari i njohur Fabrizio Romano, i cili thekson se së shpejti do të publikohet konfirmimi i famshëm i transferimit me fjalët “Here we go”.

Dje, Milani zyrtarizoi transferimin e shtatë të verës. Euforia pas blerjes së Samuel Chukwueze nuk i ka kaluar ende fansat dhe tashmë në radhët e shtatë herë kampionit të Europës po mbërrin një emër i ri. Ky është Junus Musah.

Bëhet fjalë për talentin e madh 20-vjeçar të Valencias i cili ka luajtur tashmë 92 ndeshje për klubin spanjoll në kompeticionet më elitare. Ai prej kohësh është pjesë e kombëtares së SHBA-së dhe ka plot 27 paraqitje edhe pse është vetëm 20 vjeç.

Musah tashmë ka arritur një marrëveshje me Milanin dhe aktualisht Valencia është duke negociuar kushtet përfundimtare të blerjes me kuqezinjtë. Vetë futbollisti ka vetëm një dëshirë dhe ajo është t’i bashkohet kuqezinjve.

Ky do të jetë përforcimi i tetë i Milanit. Në San Siro mbërritën portieri Marco Sportiello, meksikani i talentuar Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Chrisian Pulisic, Tijjani Reijnders, Samuel Chukwueze dhe Noah Okafor. Tashmë janë shpenzuar më shumë se 100 milionë euro dhe vetëm për shitjen e Sandro Tonalit te Newcastle, kuqezinjtë fituan 70 milionë.