Një tjetër lojtar i Kombëtares pritet të shkojë në Turqi, pushtim nga shqiptarët

Turqia është pushtuar nga futbollistët me origjinë shqiptare. Ernest Muçi i është bashkuar së fundmi, teksa në ditën e sotme është zyrtarizuar te Beshiktashi. Ish-lojtari i Tiranës ka nënshkruar me gjigandët e Turqisë, duke lënë Legian e Varshavës me shifrën e 10 milionë eurove.

Nga krahu tjetër, mediat turke raportojnë se Samsunspori është pranë afrimit të Arbnor Mujës. Bisedimet janë të avancuara mes kësaj skuadre dhe Antëerp, por mbeten ende disa detaje për t’u zgjidhur përpara se kjo marrëveshje të quhet e kryer. /Sport Ekspres/