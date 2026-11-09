Nis sot grumbullimi i Kombëtares, kuqezinjtë synojnë ta mbyllin me sukses Ligën C

Me përfundimin e javës së 11-të të Superiores dhe ndërprerjen e përkohshme të kampionatit, vëmendja kthehet te Kombëtarja shqiptare. Lojtarët grumbullohen sot dhe zhvillojnë stërvitjen e parë nën drejtimin e trajnerit Rolando Maran.
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Shqipërinë e presin dy ndeshje vendimtare, fillimisht kundër Finlandës dhe më pas ndaj Bjellorusisë. Kuqezinjtë synojnë pikët maksimale për të ruajtur kreun e grupit, për t’u ngjitur në Ligën B dhe për të përmirësuar mundësitë e kualifikimit në Europianin e 2028-tës.
Sonte pritet konferenca e parë për mediat, ku do të marrin pjesë dy lojtarë. Më pas, skuadra do të ndjekë programin e parashikuar për këtë javë vendimtare. Me besimin se objektivi mund të arrihet në të dyja përballjet, Maran pret mbërritjen e 27 lojtarëve të përzgjedhur për të nisur zbatimin e planit.