Nga Luis Suarez te Patrick Vieira: 12 yje që nuk u renditën kurrë mes tre më të mirëve të Topit të Artë

Nga Luis Suarez te Patrick Vieira: 12 yje që nuk u renditën kurrë mes tre më të mirëve të Topit të Artë

Para se të fitonte Topin e Artë 2026, Harry Kane nuk kishte arritur asnjëherë të zinte një nga tri vendet e para. Me fitoren e çmimit, ai kaloi menjëherë në krye, përpara Kylian Mbappe dhe Lamine Yamal.

Megjithëse kanë shkëlqyer me klubet dhe kombëtaret e tyre, si dhe kanë fituar trofe të rëndësishëm, shumë futbollistë të mëdhenj nuk janë ngjitur kurrë në podiumin e Topit të Artë. Mes tyre janë Luis Suarez dhe Patrick Vieira, si edhe dhjetë emra të tjerë.

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1. Luis Suarez – vendi i katërt, 2016

Gjatë sezonit 2015/16, Suarez realizoi 40 gola në La Liga dhe 59 në të gjitha garat për Barcelonën. Në votimin për Topin e Artë, megjithatë, ai u rendit pas Cristiano Ronaldos, Lionel Messit dhe Antoine Griezmannit.

2. Wesley Sneijder – vendi i katërt, 2010

Sneijder pati rol kyç në sezonin kur Interi fitoi tripletën dhe, me Holandën, arriti deri në finalen e Kupës së Botës, ku shënoi pesë gola. Podiumi i Topit të Artë iu takoi Messit, Iniestës dhe Xavit.

3. Samuel Eto’o – vendi i pestë, 2009

Me golin e shënuar ndaj Manchester United në finalen e Ligës së Kampionëve, sulmuesi kamerunas ndihmoi Barcelonën të fitonte tripletën. Edhe pas atij sezoni të jashtëzakonshëm, Eto’o u rendit pas Messit, Ronaldos, Xavit dhe Iniestës.

4. Arjen Robben – vendi i katërt, 2014

Robben dha kontribut të rëndësishëm në sukseset e Bayern Munichut dhe pati paraqitje të shkëlqyera me Holandën në Kupën e Botës 2014. Në renditjen përfundimtare, përpara tij dolën Cristiano Ronaldo, Messi dhe Manuel Neuer.

5. Gareth Bale – vendi i gjashtë, 2016

Pas triumfit në Ligën e Kampionëve me Real Madridin, Bale udhëhoqi Uellsin deri në gjysmëfinalet e Kampionatit Evropian. Sezonin e mbylli në vendin e gjashtë të votimit, pas Ronaldos, Messit, Griezmannit, Suarezit dhe Neymarit.

6. Didier Drogba – vendi i katërt, 2007

Në sezonin 2006/07, Drogba shënoi 33 herë për Chelsean dhe luajti rol vendimtar në finalet e kupave vendase. Në garën për çmimin, Kaka, Cristiano Ronaldo dhe Messi u renditën përpara tij.

7. Alessandro Del Piero – vendi i katërt, 1995 dhe 1996

Legjenda e Juventusit përfundoi në pozitën e katërt të Topit të Artë në dy vite radhazi. Ai fitoi Ligën e Kampionëve më 1996 dhe më pas u shpall kampion bote me Italinë, por nuk arriti asnjëherë në tri vendet e para të çmimit.

8. David Villa – vendi i shtatë, 2008

Villa shënoi katër gola dhe doli golashënuesi më i mirë i Euro 2008. Ai ishte gjithashtu ndër sulmuesit kryesorë të Spanjës në triumfin e Kupës së Botës 2010, por pozita e shtatë mbeti renditja e tij më e lartë në Topin e Artë.

9. Mohamed Salah – vendi i katërt, 2025

Në vitin 2025, Salah u rendit pas Ousmane Dembeles, Lamine Yamalit dhe Vitinhas, duke zënë vendin e katërt. Edhe pse konsiderohet një nga sulmuesit më të shquar të gjeneratës së tij, ai nuk u përfshi në treshen e parë.

10. Sergio Ramos – vendi i gjashtë, 2017

Ramos ishte një prej figurave të rëndësishme të Real Madridit dhe Spanjës, me trofe të shumtë dhe gola vendimtarë në finale. Vendi i gjashtë, i arritur më 2017, mbetet pozita e tij më e mirë në Topin e Artë.

11. Patrick Vieira – vendi i 14-të i përbashkët, 2006

Si kapiten i Arsenalit në sezonin e pamposhtur 2003/04, Vieira ishte ndër mesfushorët më dominues të kohës. Arritjet me klubin dhe kombëtaren nuk e çuan, megjithatë, në asnjë nga tri pozitat e para.

12. Cesc Fabregas – vendi i tetë, 2007

Kur u rendit i teti më 2007, Fabregas ishte një nga lojtarët kryesorë të Arsenalit. Më vonë, ai pati rol të rëndësishëm në sukseset e Spanjës, përfshirë asistimin për golin e fitores në finalen e Kupës së Botës 2010, por nuk u ngjit kurrë në podiumin e Topit të Artë.

Podiumi nuk e përcakton madhështinë

Rastet e këtyre 12 futbollistëve tregojnë se renditja e Topit të Artë nuk e përmbledh gjithmonë plotësisht ndikimin e një lojtari. Konkurrenca e fortë, prania e bashkëlojtarëve të mëdhenj dhe vetë mënyra e votimit kanë ndikuar në rezultatet përfundimtare.

Të mos renditesh mes tre të parëve nuk i pakëson arritjet, trofetë apo gjurmën që këta futbollistë kanë lënë në historinë e futbollit.


Shtuar 27.10.2026 14:54

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