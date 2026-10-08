Nga klauzola 40-milionëshe te largimi në moshën 22-vjeçare, rrëfimi i Labinot Kabashit

Labinot Kabashi dikur shihej si një nga talentet më të mëdha shqiptare në futbollin evropian. Ai u formua në La Masia, u thirr nga Kosova në Kombëtaren A kur ishte vetëm 16 vjeç dhe Barcelona i vendosi në kontratë një klauzolë largimi prej 40 milionë eurosh.
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Megjithatë, karriera e tij mori një drejtim krejt tjetër nga ai që pritej. Në moshën 22-vjeçare, pas aventurës së fundit me Villarreal C, Kabashi vendosi ta përfundonte karrierën profesionale.
Futbollisti që dikur përfaqësonte një prej shpresave më të mëdha të akademisë së Barcelonës, u shkëput gradualisht nga nivelet e larta të këtij sporti.
Të lidhur me Barcelonën që në fëmijëri, rrugëtimi i Kabashit në klubin katalunas nisi në vitin 2010. Atëherë, në moshën 10-vjeçare, ai u transferua nga Gimnàstic Manresa drejt Barcelonës. Kabashi kishte lindur në Finlandë, ku edhe jeton sot.
Për tetë vjet me radhë, ai ishte pjesë e strukturave të klubit dhe u rrit në grupmoshat e ndryshme të La Masias. Në Katalonjë besohej se mesfushori kishte aftësi për të arritur shumë, ndërsa krahas rolit në mesfushë, ai mund të luante edhe në pozicione të ndryshme të repartit ofensiv.
Mediet spanjolle e përshkruanin si futbollist teknik e krijues. Në një fazë të hershme të karrierës, ai madje u krahasua edhe me Andrés Iniestën.
Besimi i madh i Barcelonës ndaj tij u bë veçanërisht i dukshëm në vitin 2019, kur klubi vendosi të rinovonte kontratën e talentit kosovar.
Marrëveshja e re parashikonte që Kabashi të qëndronte në klub deri në vitin 2021, me mundësi vazhdimi edhe për dy sezone të tjera. Pika që tërhoqi më shumë vëmendje ishte klauzola e largimit prej 40 milionë eurosh.
Një vlerë e tillë ishte e jashtëzakonshme për një lojtar të akademisë dhe tregonte qartë nivelin e pritshmërive që Barcelona kishte për të. Në atë periudhë, Kabashi ishte futbollisti nga Kosova me klauzolën më të lartë të largimit në klubin e tij.
Ai ishte vetëm 18 vjeç, por Barcelona po e mbronte me një shumë që zakonisht u vendosej lojtarëve të niveleve shumë më të larta. Pas viteve të kaluara në La Masia dhe kontratës së re, e ardhmja e tij dukej e ndritur.
Një tjetër moment i rëndësishëm erdhi në vitin 2016. Përzgjedhësi i Kosovës në atë kohë, Albert Bunjaki, e ftoi Kabashin në Kombëtaren A, ndonëse ai ishte vetëm 16 vjeç.
Ftesa ishte një vlerësim i jashtëzakonshëm për një futbollist adoleshent. Kabashi vazhdonte të ishte pjesë e akademisë së Barcelonës, ndërsa në Kosovë shihej si një lojtar që mund të kishte rol të rëndësishëm në përfaqësuese në të ardhmen.
Megjithatë, ai nuk debutoi asnjëherë me Kombëtaren A. Barcelona kërkoi që Kabashi të mos aktivizohej në ndeshjet e asaj kohe, ndërsa edhe problemet që lidheshin me regjistrimin dhe statusin e tij ndërkombëtar ndikuan në këtë situatë.
Pavarësisht kësaj, emri i tij po bëhej gjithnjë e më i njohur: një talent shqiptar nga Kosova, i formuar në La Masia dhe i ftuar në ekipin A të vendit që në moshën 16-vjeçare.
Por dëmtimet e rënda në gju do të ndryshonin rrjedhën e gjithë karrierës. Problemet me ligamentet e gjurit e lanë jashtë fushave për periudha të gjata dhe ia ndërprenë zhvillimin në momentin kur duhej të bënte kalimin vendimtar drejt futbollit senior.
Në vend që të avanconte vazhdimisht, Kabashi u përball me rikuperime të gjata dhe rikthime të vështira. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë dhe vazhdoi përpjekjet për t’u kthyer në fushë.
Në vitin 2020, ai u afrua me Barcelona B, por nuk arriti të debutonte me ekipin e parë të klubit. Pas dhjetë vitesh në Barcelonë, bashkëpunimi me klubin katalunas përfundoi dhe mesfushori nisi të kërkonte një mundësi tjetër për ta ringjallur karrierën.
Po atë vit, Kabashi iu bashkua Villarrealit dhe luajti për ekipin C. Për të, ky duhej të ishte një fillim i ri pas largimit nga Barcelona dhe një mundësi për të rikuperuar gradualisht nivelin e humbur për shkak të dëmtimeve.
Me Villarreal C, ai pati edhe paraqitje pozitive dhe shënoi gola. Megjithatë, nuk arriti ta bënte hapin drejt ekipit të parë të klubit.
Në fund, Villarreal C mbeti skuadra e fundit në karrierën e tij profesionale.
Në vitin 2022, Labinot Kabashi i dha fund futbollit profesionist, në moshën vetëm 22-vjeçare. Ai kishte kaluar tetë vite në La Masia, kishte pasur një klauzolë largimi prej 40 milionë eurosh dhe ishte ftuar në Kombëtaren A të Kosovës që në moshën 16-vjeçare.
Sot, historia e tij mbetet një shembull i pasigurisë që shoqëron karrierën e një talenti. Në adoleshencë, gjithçka dukej se po e drejtonte drejt majave të futbollit evropian.
Por dëmtimet e rënda dhe vështirësitë për t’u rikthyer në nivelin e mëparshëm bënë që rrugëtimi i tij të mbyllej shumë më herët se sa ishte parashikuar. Ai sot me 26 vite, do të ishte një nga lojtarët kryesorë të Kosovës.
Nga vitet në La Masia dhe kontrata me klauzolë 40 milionë euro, te ftesa e hershme e Kosovës, aventura me Villarreal C dhe largimi nga futbolli në moshën 22-vjeçare, kjo është historia e një talenti kosovar për të cilin dikur pritej shumë.