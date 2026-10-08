Maresca: Manchester City ka besimin tonë të plotë përballë akuzave financiare

Enzo Maresca ka deklaruar se qëndron plotësisht pas Manchester Cityt, pasi një komision i pavarur e gjeti klubin përgjegjës për 114 shkelje të rregullave financiare të Ligës Premier.
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“Për të qenë i sinqertë, unë personalisht jam shumë i qetë. Klubi ka qenë i qartë dhe ne kemi besim absolut tek ai”, tha trajneri i Manchester Cityt.
Italiani pranoi se çështja ka krijuar një jehonë të madhe jashtë stadiumit, por nënvizoi se ekipi nuk do të shpërqendrohet nga ajo që nuk mund të ndikojë.
“E kuptojmë zhurmën që është krijuar, megjithatë vëmendja jonë është te gjërat që varen nga ne. E vetmja gjë që mund të kontrollojmë është futbolli”, u shpreh Maresca.
Sipas tij, gjendja në grup është mjaft pozitive. Kjo lidhet veçanërisht me formën e skuadrës në kampionat dhe me faktin që Manchester City ndodhet në krye të tabelës.
“Atmosfera është fantastike. Lojtarët mezi presin dy ndeshjet e ardhshme, por arsyeja kryesore e entuziazmit të tyre është se aktualisht udhëheqim kampionatin”, deklaroi ai.
Maresca shtoi se futbollistët janë në dijeni të zhvillimeve, por nuk lejojnë që ato të ndikojnë në punën dhe përgatitjet e përditshme.
“Ata e kuptojnë profesionin e tyre dhe e dinë se kjo zhurmë ekziston, por nuk i kushtojnë shumë rëndësi. Tani janë të përqendruar te mënyra se si mund të mposhtim Liverpoolin dhe të synojmë fitoren në Anfield, së bashku me tifozët”, përfundoi Maresca.
Manchester City, ndërkohë, vijon të besojë fort në pozicionin e tij dhe pretendon se ka një sasi të konsiderueshme provash që, sipas klubit, vërtetojnë pafajësinë.
Apeli i Manchester Cityt pritet të shqyrtohet para Krishtlindjeve të këtij viti.