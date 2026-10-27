Nga goli i Besar Halimit te çmimi Yashin: Rrugëtimi i Unai Simonit dhe lidhja me Kosovën

Unai Simon ka arritur majën e futbollit botëror, pasi në ceremoninë e Topit të Artë 2026 u nderua me trofeun Yashin.
Portieri i Spanjës, kampion bote dhe fitues i çmimit për portierin më të mirë të Kampionatit Botëror, ka përjetuar një zhvillim të jashtëzakonshëm gjatë viteve. Në këtë rrugëtim spikat edhe një episod me Kosovën: goli i bukur nga distanca, me të cilin Besar Halimi e ndëshkoi.
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Përballja u zhvillua pesë vite më parë dhe përfundoi me fitoren 3-1 të Spanjës. Dy përfaqësueset janë ndeshur në kualifikimet e Kampionatit Botëror, ku spanjollët i fituan të dyja takimet. Dardanët shënuan vetëm një gol, atë të Halimit, ndërsa pësuan pesë.
Sot, Simon vlerësohet si portieri më i mirë në botë, kurse Halimi është kthyer në Kosovë për të luajtur me fanellën e Dritës. Karrierat e dy protagonistëve kanë marrë drejtime krejt të ndryshme.
Nga një episod i paharruar te maja e futbollit
Rruga e një futbollisti drejt suksesit shënohet nga trofetë, paraqitjet e mëdha dhe çastet që mbeten në kujtesë. Për portierët, megjithatë, pjesë e këtij rrugëtimi janë edhe gabimet, të cilat mund të kujtohen po aq gjatë sa pritjet vendimtare.
Unai Simon e ka përjetuar këtë nga afër. I lindur më 11 qershor 1997 në Vitoria-Gasteiz, portieri spanjoll është bërë ndër vite një figurë kyçe e Kombëtares së Spanjës dhe e Athletic Bilbaos.
Ai luajti për herë të parë me ekipin e parë të Athleticut në gusht të vitit 2018, ndërsa debutimin me përfaqësuesen spanjolle e bëri më 11 nëntor 2020.
Prej atëherë, Simon është ngjitur në mesin e emrave më të rëndësishëm të brezit të ri të futbollit spanjoll. Ai ishte pjesë e skuadrës që fitoi Kampionatin Evropian dhe Ligën e Kombeve, ndërsa në vitin 2026 arriti kulmin me triumfin e Spanjës në Kupën e Botës. Gjatë turneut spikati edhe individualisht, duke marrë çmimin për portierin më të mirë pasi kaloi 650 minuta pa pësuar gol.
Të hënën, më 26 tetor, karriera e tij u pasurua me një tjetër vlerësim të rëndësishëm. Simón mori çmimin Yashin në ceremoninë e Topit të Artë 2026 dhe u shpall portieri më i mirë i vitit nga revista France Football. Ky çmim e radhit mes portierëve më të vlerësuar në botë dhe kurorëzon një vit të jashtëzakonshëm.
Mes sukseseve të tij, tifozët kosovarë kujtojnë me kënaqësi një rast të veçantë: golin e Besar Halimit në ndeshjen e zhvilluar më 31 mars 2021 në Sevilje.
Kur Besar Halimi shënoi ndaj Simonit
Kosova dhe Spanja u ndeshën në kualifikimet për Kupën e Botës 2022. Skuadra vendëse fitoi 3-1, pasi në pjesën e parë Dani Olmo shënoi në minutën e 34-t, ndërsa Ferran Torres realizoi dy minuta më pas, duke i dhënë Spanjës epërsinë prej dy golash.
Kosova kërkoi të kundërpërgjigjej pas pushimit dhe momentin më të mirë e pati në minutën e 70-të. Simon, i njohur për aftësinë në lojën me këmbë, doli larg portës për të ndërhyrë e për të ndihmuar në ndërtimin e aksionit, por nuk e mbajti dot topin nën kontroll. Halimi reagoi menjëherë, e fitoi topin dhe goditi nga larg, duke e dërguar në rrjetë.
Goli i bukur i dha Kosovës shpresë për të rihapur ndeshjen. Për disa çaste ndryshoi atmosfera në fushë dhe lojtarët dardanë besuan se mund të merrnin më shumë ndaj një prej kombëtareve më të forta të Evropës.
Entuziazmi nuk zgjati shumë: vetëm pesë minuta pas golit të Halimit, Gerard Moreno shënoi për 3-1. Spanja e mbajti këtë epërsi deri në përfundim, por realizimi i kosovarit mori vëmendje edhe jashtë vendit, si një gol i veçantë ndaj një portieri të njohur për daljet larg vijës dhe lojën me këmbë.
Pas ndeshjes, Halimi foli për ndjenjat që i kishte dhënë goli dhe shpresën që u përcolli tifozëve.
“Jam shumë i lumtur që kam shënuar atë gol, që i kam dhënë pak shpresë të gjithëve. Por jemi të dëshpëruar, sepse ato pesë minuta pas golit kishim më shumë shpresa”, ishte shprehur mesfushori.
Halimi kishte thënë gjithashtu se Spanja ishte në nivel shumë të lartë dhe se për Kosovën ishte e vështirë të përballej me një kundërshtar të tillë.
Pesë vjet e gjysmë pas asaj ndeshjeje, dy futbollistët kanë ndjekur rrugë të ndryshme. Simón është kurorëzuar portieri më i mirë në botë, ndërsa Halimi është kthyer në futbollin kosovar, duke nënshkruar me Dritën e Gjilanit në shtator të vitit 2026.
Për mesfushorin 31-vjeçar nis kështu një kapitull i ri, pas përvojave në disa liga evropiane dhe në Marok.
Besnikëria e Unai Simonit ndaj Athletic Bilbaos
Lidhja me Athletic Bilbaon është ndër veçoritë e karrierës së Unai Simonit. Në një sport ku ndërrimi i skuadrave dhe transferimet e mëdha janë të zakonshme, portieri e ka zhvilluar karrierën në elitë me klubin bask.
Simon iu bashkua akademisë së Athleticut në sezonin 2011/12, kur luante për grupmoshën U16. Pas disa vitesh në sistemin e klubit, ai kaloi te ekipi i parë dhe debutoi në gusht të vitit 2018.
Që nga ajo kohë, Athletic është bërë shtëpia e tij në futbollin profesionist dhe portieri është kthyer në një prej lojtarëve kryesorë të skuadrës.
Paraqitjet e tij kanë ndihmuar Athleticun të fitojë trofe dhe të rikthehet si një skuadër konkurruese në futbollin spanjoll. Në sezonin 2023/24, Simon fitoi trofeun Zamora, që i jepet portierit me mesataren më të ulët të golave të pësuar në La Liga.
Ai pati rol të rëndësishëm edhe në sukseset e Spanjës, përfshirë fitoret në Kampionatin Evropian dhe Ligën e Kombeve.
Në arenën ndërkombëtare, ngritja e tij ka ecur paralelisht me atë në klub. Pas debutimit me Spanjën në vitin 2020, ai u bë titullar në turnetë madhorë, përjetoi triumfin evropian dhe tani është pjesë e ekipit që fitoi Kupën e Botës në vitin 2026. Çmimi Yashin shënon një tjetër pikë të rëndësishme në këtë karrierë.
Simón ka dëshmuar se një gabim nuk e përcakton domosdoshmërisht gjithë karrierën e një portieri. Episodi kundër Kosovës mbetet i veçantë për tifozët dardanë dhe për Besar Halimin, por sot spanjolli është në majën e futbollit botëror.
Ai ka shprehur edhe dëshirën për t’u bërë portieri më i mirë në botë duke luajtur për Athleticun. Me trofeun Yashin në duar, kjo ambicie tashmë është realizuar. /Telegrafi.