Ambasada gjermane pas vrasjes së Arlinda Zekajt: Siguria e grave në rrezik duhet të jetë përparësi

Ambasada gjermane pas vrasjes së Arlinda Zekajt: Siguria e grave në rrezik duhet të jetë përparësi

Ambasada e Gjermanisë në Prishtinë shprehu pikëllimin e thellë për vrasjen e Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës, të cilën e cilësoi si tragjike.

Misioni diplomatik u shprehu ngushëllime familjarëve dhe të dashurve të saj, duke nënvizuar se gratë e kërcënuara duhet të kenë në dispozicion siguri dhe mbrojtje.

Të lidhura

None found

“Çdo grua ka të drejtë të jetojë pa frikë dhe dhunë. Kjo e drejtë duhet të sigurohet përmes përkushtimit të përbashkët dhe veprimeve konkrete”, thuhet në reagimin e ambasadës.

Sipas saj, kjo ngjarje e rëndë dëshmon se femicidi nuk përbën një episod të veçuar, por është një problem serioz shoqëror dhe forma më ekstreme e dhunës ndaj grave, ndaj të cilit duhet përgjigje e vazhdueshme dhe e koordinuar. Mbrojtja e grave në rrezik, shton ambasada, duhet të jetë prioritet i përbashkët, me masa parandaluese efektive, ndërhyrje institucionale në kohë dhe shërbime mbështetëse të qasshme.

Ambasada rikujtoi se Kosova është palë e Konventës së Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.

Po ashtu, ajo u bëri thirrje të gjithë aktorëve përkatës të intensifikojnë punën për parandalimin e dhunës me bazë gjinore, zbatimin e mekanizmave ekzistues të mbrojtjes dhe përhapjen e një kulture që nuk e pranon dhe nuk e shpërfill dhunën.


Shtuar 27.10.2026 17:36

Tags: , , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara