Vrasja e Arlinda Zekajt, protesta nis të mërkurën në Prishtinë dhe pritet të vijojë ditët pasuese

Vrasja e Arlinda Zekajt, protesta nis të mërkurën në Prishtinë dhe pritet të vijojë ditët pasuese

Pas vrasjes së Arlinda Zekajt, Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist ka ftuar për revoltë kombëtare, duke kërkuar mbrojtjen e jetës dhe sigurisë së grave në Kosovë.

Protestuesit do të mblidhen të mërkurën, në orën 16:00, në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë. Më pas, ata pritet të marshojnë drejt Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Prokurorial të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Policisë së Kosovës dhe Qeverisë së Kosovës.

Të lidhura

None found

Në një thirrje të publikuar në Facebook, Kolektivi ka akuzuar institucionet e Kosovës se shpërfillin jetën dhe sigurinë e grave.

“Vrasja me sopatë e një gruaje prej kunatit mbrëmë është alarmi për luftën që iu është shpallur grave. Sikurse rastet tjera të femicidit, kjo vrasje ishte paralajmëruar nga e ndjera, e cila e kishte lutur për ndihmë një shtet që është shndërruar për vite me radhë në bashkëdoras në vrasjen e grave. Arlinda Zekaj u vra me ndërmjetësim të shtetit i cili nuk iu beson grave, i përbuz, i neglizhon ato dhe vazhdon t’i shoh parësisht si prona të burrave”, thuhet në reagim.

Kolektivi thekson se edhe vrasja e Zekajt, ashtu si raste të tjera të femicidit, ishte paralajmëruar nga vetë viktima, e cila u kishte kërkuar ndihmë institucioneve.

Sipas organizatës, dhuna ndaj grave ushqehet nga patriarkia dhe neglizhenca e institucioneve, të cilat duhet të japin llogari.

Kolektivi njoftoi se protestat do të vijojnë të mërkurën, të enjten, të premten dhe në ditët pasuese, ndërsa planifikon edhe bllokimin e institucioneve të përmendura.

“Andaj, të mërkurën, të enjten, të premten e ditët në vijim, ne do dalim rrugëve, e do bllokojmë institucione sepse është momenti i fundit që ky shtet të jap llogari. Nisemi prej sheshit Zahiri, te Ministrinë e Drejtësisë, Këshilli Prokurorial i Kosovës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Policia e deri te Qeveria”, thuhet në thirrjen e Kolektivit, i cili kërkon organizim dhe solidaritet në nivel kombëtar.

Organizata u ka bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestë dhe kërkon që institucionet të mbajnë përgjegjësi për mbrojtjen e grave nga dhuna.


Shtuar 27.10.2026 17:36

Tags: , , , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara