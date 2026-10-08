Neymar sjell një kujtim të rrallë me Messin dhe Suarezin: Të tre ishim tapë

Neymar ka ndarë me fansat një episod të veçantë nga periudha kur luante përkrah Lionel Messit dhe Luis Suarezit te Barcelona, duke rikthyer në vëmendje një prej netëve më të paharrueshme të treshes së njohur si MSN.
Braziliani publikoi nga arkivi i tij personal një video të vjetër, ku Lionel Messi shihet duke kërcyer dhe festuar pas një prej triumfeve të Barcelonës në Ligën e Kampionëve.
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Pamjet u pritën me interes të madh nga tifozët, pasi në to argjentinasi shfaqet i çlirët dhe larg imazhit serioz që zakonisht kishte në fushën e lojës.
Neymar e shoqëroi videon me një koment humoristik, përmes të cilit zbuloi edhe gjendjen e tyre gjatë asaj nate.
“Shikojeni Messin, duke kërcyer. Suarez, Messi dhe unë ishim tapë”, shkroi braziliani me humor.
Ky rrëfim pasqyron raportin e afërt që kishin ndërtuar tre futbollistët, jo vetëm si partnerë në sulmin e Barcelonës, por edhe si miq jashtë fushës.
Gjatë viteve të tyre në “Camp Nou”, Messi, Suarez dhe Neymar fituan trofe të rëndësishëm dhe u bënë pjesë e historisë së klubit katalanas.
Paraqitjet e tyre në repartin ofensiv i shndërruan në një prej tresheve më të rrezikshme të futbollit dhe në një simbol të periudhës së artë të Barcelonës.
Edhe sot, tifozët i kujtojnë me nostalgji sezonet kur të tre ndanin të njëjtën dhomë zhveshjeje, dhuronin spektakël në fushë dhe ruanin një lidhje të fortë edhe në jetën private.
Videoja e Neymarit ka risjellë në qendër të vëmendjes atë epokë, duke ofruar një pamje më njerëzore të tre yjeve që shkruan një nga kapitujt më të paharrueshëm të historisë së Barcelonës.