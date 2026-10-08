Chelsea dhe Arsenali në ndjekje të Jules Koundes, por mbrojtësi synon të qëndrojë te Barcelona

Chelsea dhe Arsenali në ndjekje të Jules Koundes, por mbrojtësi synon të qëndrojë te Barcelona

Jules Kounde po kalon një moment të ri te Barcelona, pasi mbrojtësi francez nuk e ka më statusin e titullarit në formacionin e drejtuar nga Hansi Flick.

Të lidhura

None found

Situata e tij ka tërhequr vëmendjen e disa prej klubeve më të mëdha të Ligës Premier. Chelsea dhe Arsenali kanë nisur kontaktet për të vlerësuar mundësinë e transferimit të lojtarit.

Megjithatë, sipas SPORT, Kounde i ka refuzuar menjëherë këto afrime. Objektivi kryesor i tij është të fitojë sërish një vend në formacionin bazë të Barcelonës dhe të luftojë për hapësirën e tij përpara se të shqyrtojë një largim.

Mbrojtësi ka një kontratë me klubin katalunas deri në qershor të vitit 2030, ndaj Barcelona nuk pritet ta lejojë largimin e tij për një çmim të ulët.

Klubi do të ishte i gatshëm të merrte në konsideratë vetëm një ofertë të rëndësishme financiare, veçanërisht për shkak të marrëveshjes afatgjatë që e lidh francezin me Barcelonën.

Përveç Chelseat dhe Arsenalit, edhe Liverpooli, Manchester City dhe Manchester United po e ndjekin me interes situatën e Koundes.

Fakti që ai mund të aktivizohet si qendërmbrojtës dhe në krahun e djathtë të mbrojtjes e bën francezin një alternativë tërheqëse për klubet angleze.

Nëse gjatë muajve të ardhshëm nuk arrin të rikthehet në formacionin titullar, klubet e Ligës Premier mund të shtojnë përpjekjet për ta transferuar.

Për momentin, Kounde dëshiron të vazhdojë aventurën në Barcelonë dhe ta bindë Flickun se e meriton rikthimin në formacionin bazë.


Shtuar 8.10.2026 23:09

Tags: , , , , , ,
Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme

Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme
Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës

Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës
Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet

Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet
Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë

Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë
Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese

Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese
Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn

Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn
Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë

Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë
Mourinho kërkon durim te Real Madridi dhe sjell si shembull vazhdimësinë e Artetës te Arsenali

Mourinho kërkon durim te Real Madridi dhe sjell si shembull vazhdimësinë e Artetës te Arsenali