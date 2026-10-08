Chelsea dhe Arsenali në ndjekje të Jules Koundes, por mbrojtësi synon të qëndrojë te Barcelona

Jules Kounde po kalon një moment të ri te Barcelona, pasi mbrojtësi francez nuk e ka më statusin e titullarit në formacionin e drejtuar nga Hansi Flick.
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Situata e tij ka tërhequr vëmendjen e disa prej klubeve më të mëdha të Ligës Premier. Chelsea dhe Arsenali kanë nisur kontaktet për të vlerësuar mundësinë e transferimit të lojtarit.
Megjithatë, sipas SPORT, Kounde i ka refuzuar menjëherë këto afrime. Objektivi kryesor i tij është të fitojë sërish një vend në formacionin bazë të Barcelonës dhe të luftojë për hapësirën e tij përpara se të shqyrtojë një largim.
Mbrojtësi ka një kontratë me klubin katalunas deri në qershor të vitit 2030, ndaj Barcelona nuk pritet ta lejojë largimin e tij për një çmim të ulët.
Klubi do të ishte i gatshëm të merrte në konsideratë vetëm një ofertë të rëndësishme financiare, veçanërisht për shkak të marrëveshjes afatgjatë që e lidh francezin me Barcelonën.
Përveç Chelseat dhe Arsenalit, edhe Liverpooli, Manchester City dhe Manchester United po e ndjekin me interes situatën e Koundes.
Fakti që ai mund të aktivizohet si qendërmbrojtës dhe në krahun e djathtë të mbrojtjes e bën francezin një alternativë tërheqëse për klubet angleze.
Nëse gjatë muajve të ardhshëm nuk arrin të rikthehet në formacionin titullar, klubet e Ligës Premier mund të shtojnë përpjekjet për ta transferuar.
Për momentin, Kounde dëshiron të vazhdojë aventurën në Barcelonë dhe ta bindë Flickun se e meriton rikthimin në formacionin bazë.