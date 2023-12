Newcastle kërkon të nënshkruajë me De Gea-n në janar

Legjenda e Newcastle United dhe Premier League, Alan Shearer, i ka kërkuar ish-klubit të tij që të nënshkruajë me David de Gea në afatin kalimtar të janarit.

CFARE NDODHI?

Ish-ylli i Magpies dëshiron që klubi të nënshkruajë me një portier dhe një sulmues të ri në afatin kalimtar të janarit për të forcuar skuadrën e tyre përpara fazës së dytë të sezonit. Ai ka rekomanduar emrin e ish-kujdestarit dhe agjentit të lirë të Manchester United, De Gea.

Newcastle është lidhur me një lëvizje për portierin spanjoll pasi humbi kujdestarin e parë Nick Pope për një dëmtim afatgjatë. Reprezentuesi anglez pësoi një dëmtim në shpatull në fillim të këtij muaji gjatë një përplasjeje kundër Djajve të Kuq. Papa pritet të qëndrojë jashtë fushës për të paktën pesë muaj.

ÇFARË THA ALAN SHEARER

Duke folur në BBC Radio 5 Live, ish-reprezentuesi anglez tha: “Do të pranoja që portieri dhe qendërsulmuesi të ishin dy prioritetet kryesore për mua”.

Kur u pyet nëse klubi duhet të ndjekë De Gea-n, Shearer shtoi: “Po, do ta bëja. Mendoj se Newcastle ka nevojë për një portier dhe De Gea është atje. E di që paga do të ishte e madhe, por ata nuk do të duhet të paguajnë një tarifë për të”. /AlbEu.com/