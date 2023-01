Ndërprerja e bashkëpunimit: Pse Mendes nuk do të shohë asnjë cent nga transferimi i Ronaldos?

Sipas mediave portugeze, dy palët që kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada, u ndanë kur Ronaldo vendosi me iniciativën e tij të jepte një intervistë për Piers Morgan.

Por George Mendes, i cili shpesh quhet super agjent, nuk do të shohë asnjë cent nga transferimi i Ronaldos te Al-Nassr.

Ndërprerja e bashkëpunimit

Dyshohet se keqkuptimi i parë i madh mes të dyve ka ndodhur në kohën kur Ronaldo tha se donte të largohej nga Juventusi.

Mendes përveshi mëngët dhe në një farë mënyre e përcolli kthimin e Ronaldos në Old Trafford, ku ishte pak a shumë qetësi derisa Ole Gunnar Solskjer mori një letër falënderimi. Ardhja e Ralf Rangnik përshpejtoi përballjen me realitetin e Ronaldos, i cili filloi të sillej keq.

Marrëdhëniet e këqija arritën kulmin kur Ten Hag mori drejtimin e Djajve të Kuq. Lojtari dikur më i mirë në botë nuk mund të pranonte autonominë e trajnerit që megjithatë tregonte se kush ishte në krye, ndaj portugezi i kërkoi ndihmë Mendes, domethënë i kërkoi t’i gjente një klub të ri.

Menaxher i ri

Mendes i thirri të gjithë me radhë. Por askush përveç sauditëve nuk ishte i interesuar. Cristiano e zvarriti vendimin, duke shpresuar se pavarësisht edicioneve të këqija në fillim të sezonit, lojërat e mira në Botëror do të tërhiqnin interesin e klubeve të dëshiruara, pasi zemëroi Mendesin, i cili me sa duket hoqi dorë. Askush në Evropë, Brazil, Australi, SHBA, madje edhe në Portugalinë e tij të lindjes, nuk e donte më.

Ronaldo vendosi të ftojë Rikard Regufe, i cili punon në një nga kompanitë e Mendes dhe që u afrua me futbollistin portugez kur ai luante për Realin. E vetmja gjë që ai i tha atij ishte të kontaktonte Al-Nasr për të zbuluar nëse klubi është ende i interesuar për të. Një përgjigje pozitive erdhi shpejt, dhe një kontratë akoma më shpejt, kështu që Regufe do të marrë 30.000.000 euro komision. /G.D albeu.com/