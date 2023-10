Ndarja e bujshme verën e kaluar, 30 mijë bilbila presin Lukakun

Përmbajtja teknike e ndeshjes nuk diskutohet, por ajo po kalon në hije. Sepse Inter-Roma është me të vërtetë ndeshja mes liderëve të ligës që do të përpiqen të zgjasin epërsinë e tyre. Në mënyrë të pashmangshme, kjo është ndeshja e Lukakut . Rikthimi në San Siro, ka lënë në hije gjithçka tjetër, madje edhe pezullimin e trajnerit Mourinho. Nga ana e Interit, klubi dhe ish-shokët e skuadrës e konsiderojnë kapitullin të mbyllur.

Dhe përgjegjësi të rikuperuara që pasditen e së dielës, me shpresë, do të lënë më në fund vend vetëm për shikime të zjarrta dhe përplasje loje. Sidoqoftë, skica do të jetë e ndryshme. San Siro me forcë të plotë pret Lukakun me tridhjetë mijë bilbila , zëri i fortë i një dashurie të tradhtuar. Për tifozin e Interit, Roma nuk ka lidhje me të: tradhtia është diçka tjetër, sigurisht që nuk ka të bëjë me ngjyrat Giallorossi. Është një çështje “personale”, një çështje private.

Kështu që San Siro po përgatitet të sulmojë çdo prekje të topit nga belgu. Shembuj ka shumë si p.sh kur Ronaldo kaloi rrugët me Nerazzurrët në vitin 2007 duke veshur fanellën e Milanit apo si kur një vit e gjysmë më parë, duke ndryshuar stadiumin. Prandaj çdo ndalesë, çdo kontroll, çdo pasim dhe çdo goditje e Lukakut do të shoqërohet me një fërshëllimë shumë të bezdisshme. Këto fishkëllimat janë shqetësuese, edhe sepse mund të krijojë ngatërrim me ato të arbitrit. Kështu, nuk do të mungojnë thirrjet për moderim. Megjithatë, vështirë se do të dëgjohen. /albeu.com