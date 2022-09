Nations League/ Formacionet zyrtare të Irlandës së Veriut dhe Kosovës

Një përfundim nervoz e pret Irlandën e Veriut në Ligën e Kombeve të UEFA-s (UNL) 2022/23, pas një ecurie pa fitore në Grupin C2 që i detyron ata të luftojnë për të shmangur ndeshjen Play Out. Kjo është nëse ata nuk mund të marrin një rezultat pozitiv këtu kundër Kosovës, gjë që së paku do t’i vendosë njerëzit e Ian Baraclough në krye të fatit të tyre duke shkuar në ndeshjen e fundit, edhe pse ata humbën ndeshjen e kundërt 3-2.

Kosova mund ta konsiderojë veten shumë të sigurt, pasi ka fituar gjysmën e ndeshjeve të saj këtë sezon të Ligës së Kombeve, që do të thotë se çdo rezultat pozitiv kundër Irlandës së Veriut ose Qipros në ndeshjen e tyre të fundit do t’i shohë ato të ruajnë statusin e tyre në Ligën C. / h.ll/albeu.com