Napoli largon trajnerin pas fitores së titullit kampion

Nga sensacionet e mëdha, me siguri. Luciano Spalletti dhe Napoli do t’i thonë lamtumirë njëri-tjetrit. Pra, largohet trajneri që e shpalli Napolin kampion pas 33 vitesh. Kjo u njoftua nga Aurelio De Laurentiis në “Che Tempo che fa”, duke konfirmuar një divorc tashmë të përfolur, pa zbuluar shkaqet.

Padroni i bluve, i pyetur konkretisht nëse trajneri toskan do të qëndronte apo jo, pastroi menjëherë fushën nga mjegullnaja mediatike: “Ai është një njeri i lirë, do të bëjë një vit pushim. Pas 50 vitesh kinema dhe shumë ekskluziveve, kur dikush thotë se ka bërë më të mirën, se një cikël jete ka përfunduar, çfarë mund të bëni, a do ta kundërshtonit? Në jetë duhet të jesh gjithmonë bujar. E falënderoj dhe është e drejtë që ai të vazhdojë të bëjë atë që pëlqen të bëjë në vazhdim”.

Siç thekson De Laurentiis, nënshkrimi i Spallettit ishte çelësi i fitores së titullit kampion, pas 33 vitesh pritjeje shumë të gjata: “Trajnerët janë të ndarë në ata që duan të bëjnë merkato dhe ata që trajnojnë. Spalletti është një njeri i madh, një trajner i madh, ka bërë që të rritet një subjekt i jashtëzakonshëm që i kemi dhënë në përdorim”.

E megjithatë, verën e kaluar, Napoli dukej i destinuar për një sezon të komplikuar dhe më pak ambicioz: “U gjenda në një konferencë shtypi në fillim të qershorit ku, meqë kishim larguar kaq shumë lojtarë të konsideruar të rëndësishëm, por për mua e kishin përfunduar ciklin e tyre te Napoli, disa gazetarë më pyetën se çfarë po mendoja të bëja. Dhe unë u përgjigja se doja të fitoja titullin. Ishte një dëshpërim i plotë, duke përfshirë atë të Spallettit, i cili nuk e dinte se kë do të blinim”.