Federata Angleze e Futbollit (FA) është gjobitur me 15,000 euro dhe i është vendosur një ndalim me kusht për shitjen e biletave në ndeshjet e ardhshme jashtë fushe, pas thirrjeve ofenduese të dëgjuara gjatë ndeshjes së fituar nga Anglia kundër Spanjës në Madrid.
Sipas raportimeve të gazetës The Guardian, masa nga UEFA u mor për shkak të sjelljes “raciste ose diskriminuese” të tifozëve anglezë në ndeshjen e Ligës së Kombeve që u mbyll me fitoren 3-2 të Anglisë në stadiumin Metropolitano të dielën. Ndalimi mbetet i kushtëzuar për një periudhë dyvjeçare.
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Sipas të njëjtit burim, kënga që shkaktoi polemika ishte ajo në të cilën tifozët përdorën gjuhë vulgare për të fyer Papën dhe Ushtrinë Republikane Irlandeze (IRA). Në rast se Anglia përsërit shkelje të ngjashme brenda dy viteve të ardhshme, tifozët e saj rrezikojnë të përjashtohen nga ndeshjet zyrtare në transfertë.
“Këto thirrje të papranueshme dhe thellësisht ofenduese nuk do të tolerohen. Ne do të punojmë ngushtë me policinë, e cila është e pranishme në të gjitha ndeshjet e Anglisë brenda dhe jashtë vendit, për të identifikuar përgjegjësit dhe për të ndërmarrë masat e duhura”, thuhej në deklaratën e FA.
Organi i Kontrollit, Etikës dhe Disiplinës i UEFA-s sqaroi në vendimin e tij se pezullimi i shitjes së biletave për një ndeshje jashtë fushe do të mbetet në fuqi në mënyrë të kushtëzuar për dy vjet, duke filluar nga data e vendimit.
Kodi disiplinor i UEFA-s parashikon që çdo federatë ose klub, tifozët e të cilit cenojnë dinjitetin njerëzor të një personi ose grupi për çfarëdo arsye — përfshirë ngjyrën e lëkurës, racën, besimin fetar, përkatësinë etnike, gjininë ose orientimin seksual — do të përballet minimalisht me gjobë dhe mbyllje të pjesshme të stadiumit ose ndalim të shitjes së biletave për tifozët në ndeshjet në transfertë.