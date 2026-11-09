Mora zgjedh numrin 86: Fanella 7 e Ronaldos mbart shumë përgjegjësi

Mora zgjedh numrin 86: Fanella 7 e Ronaldos mbart shumë përgjegjësi

Rodrigo Mora nuk dëshiron të trashëgojë numrin 7 të Cristiano Ronaldos në Kombëtaren e Portugalisë pas largimit të veteranit nga futbolli ndërkombëtar. Talenti portugez e konsideron tepër të madhe përgjegjësinë që shoqëron fanellën ikonike dhe parapëlqen të mbajë numrin 86.

Gjatë një interviste për DAZN, 19-vjeçari u pyet nëse do të pranonte të vishte fanellën me numrin që prej vitesh lidhet me Ronaldon. Ai e hodhi poshtë menjëherë këtë mundësi, duke u përgjigjur me humor se nuk e ka në mendje një zgjedhje të tillë, pasi pesha e saj është e tepërt dhe numri 86 i përshtatet.

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Në të njëjtën bisedë, Mora shprehu vlerësimin e tij për pesë herë fituesin e Topit të Artë dhe për gjithçka që ai i ka dhënë futbollit portugez.

Për futbollistin e ri, muajt e fundit, gjatë të cilëve luajti përkrah Ronaldos dhe ndau me të dhomën e zhveshjes, përbëjnë një privilegj të rrallë. Ai e përshkroi veten si shumë me fat që pati mundësinë të ishte pranë njërit prej lojtarëve më të mëdhenj të historisë së futbollit.

Duke e cilësuar Cristianon si idhullin e të gjithëve, Mora tha se Portugalia ndien mirënjohje të jashtëzakonshme për kontributin e tij, tashmë që ai është tërhequr nga futbolli ndërkombëtar.

Edhe pse mund të merrte një prej numrave më emblematikë të futbollit portugez, zgjedhja e Rodrigo Morës mbetet numri 86. Ai nuk dëshiron të marrë mbi vete barrën e fanellës që Cristiano Ronaldo ka veshur për kaq shumë vite.


Shtuar 9.11.2026 11:00

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